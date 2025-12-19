Martín Pinto: El costo del pan dulce se eleva un 60% este año

Las fiestas se acercan y el sector panadero enfrenta un presente crítico, con caída en el consumo y aumentos en los costos que amenazan su supervivencia.

En diálogo con Canal E, Martín Pinto, ex presidente del Centro de Panaderos de Merlo, compartió la angustiante situación del sector panadero. La falta de encargues y la presión económica son aspectos que marcan este fin de año.

Desafíos de una temporada complicada

“Los pedidos son prácticamente inexistentes”, lamentó Pinto, quien aseguró que aunque se están elaborando algunos pan dulces, la cantidad es mínima. “El año pasado, por estas fechas, ya teníamos varios encargues”, agregó, reafirmando la incertidumbre que enfrenta la industria alimentaria.

Aumento de costos sostenido

Los costos de producción se han disparado: “Este año, el precio de hacer un pan dulce es un 60% más alto que el del año pasado”, explicó Pinto. El problema se agrava cuando no hay ventas: “Siempre donamos el excedente, porque vender se vuelve cada vez más difícil”, dijo.

Impacto de las tarifas y la economía

La suba de tarifas está afectando enormemente al sector. “El mes pasado, la electricidad aumentó entre un 45% y un 50%”, reveló. Pinto también destacó que los precios continúan en aumento y que deben lidiar con una producción en declive mientras los gastos siguen por las nubes.

Servicios y alquileres en crisis

“Ahora, los servicios y alquileres están dolarizados, mientras que nuestro producto no”, advirtió Pinto, señalando que el precio del kilo de pan en Merlo se sitúa en $2,800, muy por debajo de lo necesario para poder sostener el negocio. “Para no perder, el pan debería costar entre $4,000 y $4,500, pero eso significaría cerrar el negocio”, alertó.

Cambios en el comportamiento del consumidor

El poder adquisitivo también ha influido en cómo los consumidores compran. “Ahora, la tendencia es comprar por unidad”, explicó Pinto. Esto se traduce en que los clientes optan por pequeñas cantidades, lo que refleja la presión económica y la baja en los salarios.

Necesidad de una economía más justa

El futuro del sector panadero depende de cambios estructurales en la economía. “Necesitamos estabilidad económica y salarios dignos para los trabajadores”, enfatizó Pinto. Además, criticó las reformas laborales que no favorecen a los empleados: “Quitar derechos no mejorará la situación si ya no les puedo pagar más”, concluyó, demandando un cambio que beneficie a los trabajadores en lugar de a las grandes empresas.