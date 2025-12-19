Protesta sindical en el Congreso: Duras críticas al Gobierno por su política económica

Una multitud se reunió este jueves frente al Congreso de la Nación en una significativa protesta, convocada por la CGT y las dos CTA. La marcha, que se replicó en diversas ciudades del país, estuvo marcada por críticas incisivas al Gobierno, así como por demandas de mayor justicia en salarios, jubilaciones y derechos sociales.

La protesta se enmarca en un momento crucial en el Parlamento, reflejando un creciente descontento social. El programa “QR!”, conducido por Pablo Caruso en Bravo TV, destacó la masividad de la movilización y su alcance a nivel nacional, indicando que no se limitó solo a Plaza de Mayo.

Declaraciones Clave de Líderes Sindicales

Durante el acto principal, importantes figuras del sindicalismo tomaron la palabra. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, afirmó que “no hay libertad sin justicia social” y subrayó que esta manifestación es el primer paso en una serie de acciones que podrían culminar en un paro general si el Ejecutivo no ajusta su rumbo. “Si siguen sin escucharnos, intensificaremos nuestras medidas”, advirtió.

Críticas a la Gestión Económica

El secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó las promesas del Gobierno y el actual modelo económico. “¿Dónde está la lluvia de dólares? ¿Dónde están los salarios que iban a aumentar?”, inquirió, resaltando el sufrimiento de las familias argentinas y el impacto del ajuste en jubilados y sectores vulnerables.

Vínculos Entre Protestas y Decisiones Parlamentarias

El exdiputado Carlos Heller analizó el entorno político, indicando que la masividad de la marcha está vinculada a los recientes debates en el Congreso sobre el presupuesto y la reforma laboral. “Estamos ante un punto de inflexión”, sentenció, asegurando que el rechazo a ciertos artículos del presupuesto refleja tensiones internas en el oficialismo.

El Capítulo Controvertido del Presupuesto

En ese contexto, el periodista Guido Gambini detalló los aspectos más polémicos del capítulo 11 del proyecto presupuestario, que incluye la eliminación del régimen de zonas frías y cambios en la indexación de la AUH y asignaciones familiares. A pesar de la presión social, varias de estas iniciativas no lograron avanzar.

Una Señal de Descontento Claro

La movilización dejó en evidencia un fuerte rechazo hacia las políticas del Gobierno, consolidando un clima de confrontación entre las autoridades y el movimiento obrero. Con la reforma laboral en discusión y nuevas negociaciones surgidas en el Congreso, los sindicatos anticipan un escalamiento del conflicto en las próximas semanas.