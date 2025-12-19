YPF Banco se enfrenta a Mercado Pago: ¿Qué significa para los usuarios?

En 2026, el panorama financiero de Argentina dará un giro inesperado con la incursión de nuevas billeteras que se transformarán en bancos. Mercado Pago lidera esta ola tras solicitar su licencia bancaria, mientras que Revolut y Cocos esperan la validación del BCRA para completar sus adquisiciones. Y ahora, YPF tiene planes ambiciosos para unirse a este movimiento.

YPF: De Billetera a Banco

YPF no solo es la principal petrolera del país, sino que busca diversificar su modelo de negocio avanzando en la creación de un banco. Aunque la empresa ha mantenido un perfil bajo comunicando este proyecto, fuentes confiables indican que es una prioridad para YPF Digital, la subsidiaria encargada de gestionar su billetera virtual.

Alianzas Estratégicas y Futuro Promisorio

Actualmente, la YPF APP colabora con BIND, un proveedor de finanzas embebidas líder en el país, proporcionando cuentas CVU y servicios relevantes. Esta ocupación podría ser fundamental en el futuro inmediato.

Christian Soragni, especialista en digital banking, señala que YPF cuenta con dos rutas posibles: gestionar su propia licencia o adquirir una entidad bancaria ya regulada. Este modelo de adquisición ha sido exitoso para otras compañías como Ualá, que sumó a Wilobank, o los recientes movimientos de Revolut y Cocos.

YPF Banco: Más que un Sinsentido

El potencial de YPF Banco podría alcanzar una facturación de 300 millones de dólares, impulsado por una base actual de 3 millones de usuarios. La fortaleza de su marca, junto al extenso acceso a servicios bancarios, puede llevar esta cifra a nuevas alturas.

Una Red de Sucursales sin Rival

La red de 1,650 estaciones de YPF distribuidas a lo largo y ancho del país le permitiría convertirse en el banco con más sucursales en Argentina, superando ampliamente al Banco Nación. Este posicionamiento le otorgaría una ventaja crucial especialmente en áreas donde otro tipo de instituciones tienen poca representación.

Maximizando Datos y Oportunidades

Convertirse en un banco le permitirá a YPF aprovechar al máximo la información de sus usuarios, que suelen ser propietarios de vehículos. Desde entender patrones de gasto hasta la capacidad de ofrecer préstamos ajustados a la situación del cliente, las oportunidades son vastas.

Expansión hacia el Mundo Cripto

Además, la licencia bancaria permitiría a YPF incursionar en el ámbito de las criptomonedas. Planean aceptar pagos digitales, lanzando una puerta de entrada al mundo cripto donde otros no han podido afianzarse. Para 2026, se espera que el BCRA permita a los bancos participar en este ecosistema, consolidando así la estrategia de YPF.

Perspectivas para el Futuro

Con un enfoque innovador y resaltando su conexión cercana a la comunidad, YPF no solo compite contra neobancos y fintechs, sino que también busca redefinir su papel en el sector financiero tradicional. El próximo año podría marcar un hito, revelando cómo un gigante centenario enfrenta a nuevos actores en la era digital.