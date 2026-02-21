Guía para Invertir tus ‘Dólares del Colchón’ en Acciones, Bonos y Cripto

Desde el 19 de febrero, los contribuyentes argentinos adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias tienen la oportunidad de acceder al mercado de capitales de manera más ágil, permitiendo depósitos de dólares en efectivo sin necesidad de una cuenta bancaria.

La Resolución 1108, que modifica la Ley de Inocencia Fiscal, representa un cambio significativo en la forma en que los ahorristas pueden invertir. Esta nueva reglamentación permite a quienes tienen dólares guardados fuera del sistema financiero, conocido como los “dólares del colchón”, transferirlos directamente a un broker o Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) para adquirir acciones, bonos, fondos o criptomonedas.

Sabrina Melero, asesora financiera, afirma: “Con esta medida, ahora se puede depositar directamente en un ALyC, eliminando la necesidad del paso previo por un banco.” Anteriormente, era obligatorio que los fondos se depositaran primero en una entidad bancaria antes de ser transferidos al broker correspondiente.

Cambios Clave en la Regulación

Con la reciente autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los ciudadanos que cumplan con los requisitos del Régimen de Inocencia Fiscal podrán ingresar dinero en efectivo al sistema financiero sin la exigencia de tener una cuenta bancaria, lo que facilita la formalización de esos fondos inactivos.

El objetivo de la normativa es aumentar la liquidez del mercado y promover la inversión en instrumentos financieros regulados, en lugar de mantener el dinero sin uso. Según destacó la CNV, esta iniciativa busca transformar el paradigma anterior basado en la sospecha en uno que parte de la buena fe del contribuyente.

Pasos para Invertir con Efectivo

Los interesados en invertir deberán seguir algunos pasos. Primero, deben adherir al Régimen de Inocencia Fiscal, que proporciona beneficios fiscales, y luego abrir una cuenta comitente en un broker autorizado por la CNV. Con el efectivo depositado, los inversores podrán adquirir distintos tipos de activos financieros.

La nueva legislación también permite la transferencia de activos virtuales entre cuentas activas en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), ampliando las opciones para los usuarios.

Expectativas y Controles

Aunque la medida busca facilitar los pagos y fomentar la inversión, Melero advierte que no suprime los controles relacionados con la prevención del lavado de activos. Las disposiciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) siguen vigentes y los usuarios deberán asegurarse de que el origen de los fondos cumpla con las normativas internacionales.

El desafío para el Gobierno radica en mantener un marco regulatorio claro y predecible que garantice a los ahorristas la seguridad de que sus dólares pasen del colchón a la inversión productiva, ayudando así a mejorar la economía en su conjunto.