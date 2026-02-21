Maximiliano Ferraro responde a Fernando Iglesias: ‘Una reforma laboral sería como un ‘OnlyFans’ político, barata y humillante’

El Tenso Debate sobre la Reforma Laboral: Ferraro e Iglesias en el Ojo del Huracán

El intercambio de ideas en la esfera digital arde tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y su paso al Senado. Nuevas acusaciones y comparaciones históricos surgen entre figuras políticas destacadas.

Un Caos Virtual: Ferraro vs. Iglesias

La reciente votación en la Cámara de Diputados por la reforma laboral ha reavivado viejas rencillas en el mundo político. El legislador Maxiliano Ferraro y el embajador argentino en Bélgica, Fernando Iglesias, han protagonizado un fuerte cruce de declaraciones en las redes sociales.

Publicaciones que Encienden el Debate

Todo comenzó con un tuit de Ferraro este viernes, donde compartió portadas del diario Clarín de 1991 y 2000, ambas relacionadas con reformas laborales impulsadas por los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Ferraro argumentó que hay similitudes con la reforma actual promovida por Javier Milei, como la posibilidad de empleos temporarios y cambios en el pago de cargas sociales.

¿Historia Repetida?

El diputado subrayó que la historia está volviendo a escribirse: “Esta historia ya la vivimos. Y todos sabemos cómo terminó”, insinuando que las reformas anteriores no trajeron resultados positivos a la sociedad.

El Ataque de Iglesias desde la Distancia

Desde su puesto en Bélgica, Iglesias contraatacó, sugiriendo que Ferraro tiene inclinaciones kirchneristas. En un tono sarcástico, se refirió a él como “el kirchnerismo saliendo del placard”, incrementando la tensión entre ambos políticos.

Ironías e Imágenes que Marcan el Tono

La controversia escaló cuando Ferraro publicó un montaje de inteligencia artificial en respuesta, burlándose de las posiciones políticas de Iglesias. En esta parodia, se presentaba un supuesto “OnlyFans Político”, con un enfoque burlón que cuestionaba la autenticidad de Iglesias, a quien acusó de haber cambiado sus principios por un cargo diplomático.

Críticas Directas y Acusaciones Fuertes

Ferraro acusó a Iglesias de ser un “cortesano complaciente del populismo de derecha” y rememoró las críticas que había recibido en el pasado del kirchnerismo. “Es la misma estupidez: solo etiquetar para descalificar”, afirmó el legislador, cerrando su mensaje con un recordatorio mordaz de su pasado político.

La disputa entre Ferraro e Iglesias ejemplifica las divisiones actuales en la política argentina y cómo las reformas laborales continúan siendo un tema candente y controvertido.