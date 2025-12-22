Guía para Mantener tu Subsidio de Luz en 2026

A partir del 1 de enero, los costos de la electricidad se incrementarán y muchos usuarios se enfrentarán a una recategorización que podría impactar sus facturas de forma drástica. Enterate cómo protegerte de este ajuste.

21/12/2025 – 16:40hs

Con la llegada del calor y el aumento del consumo eléctrico, miles de hogares argentinos corren el riesgo de ser recategorizados y perder sus subsidios de luz y gas. Esta situación podría significar el doble de costo en la factura durante el primer trimestre de 2026.

La buena noticia es que existe una solución gratuita: actualizarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Es fundamental que los usuarios verifiquen su situación y realicen el trámite lo antes posible.

Aumento de la Luz: ¿Cómo Proteger tu Subsidio RASE Antes del Ajuste?

Para mantener tu categoría subsidida, el proceso de inscripción o actualización del RASE es 100% online y sencillo. A continuación, te explicamos cómo llevarlo a cabo.

1. Prepara la Documentación Necesaria

Antes de acceder al sitio, asegúrate de tener los siguientes datos a mano, ya que son requeridos:

– Tu Número de CUIL/CUIT y el de cada adulto en el hogar.

– DNI de todos los convivientes.

– Número de Cuenta/Cliente de tu factura de luz y gas.

– Ingresos netos de cada miembro del hogar, incluidos jubilaciones y pensiones.

– Una dirección de correo electrónico activa.

2. Acceso y Completar los Datos Iniciales

Visita el sitio oficial del RASE proporcionado por la Secretaría de Energía y sigue estos pasos:

– Acepta la declaración jurada y completa los datos del titular del servicio.

– Proporciona la dirección donde recibís el servicio.

3. Declaración de Ingresos y Bienes

Asegúrate de declarar correctamente tus ingresos familiares. Un error aquí podría llevar a una recategorización:

– Debés incluir todos los ingresos netos de quienes vivan contigo.

– Además, declara cualquier propiedad o vehículo en tu nombre.

4. Finalización y Obtención del Número de Trámite

Una vez que completes el trámite, guarda el número de gestión que el sistema te proporcionará. Este número servirá como comprobante de tu inscripción.

¿Por Qué es Crucial Actuar Antes de Fin de Año?

La urgencia radica en que muchos usuarios de Nivel 3 (N3 – Ingresos Medios) pueden ser recategorizados si sus ingresos sobrepasan el límite establecido. Las variaciones salariales pueden hacer que el Estado no tenga en cuenta tu situación actual si no actualizas tu información.

Desde las asociaciones de consumidores alertan: «Actualizar el RASE es la única manera de asegurar que tu situación económica esté al día. Si no, podrías enfrentarte a un aumento significativo en tus tarifas.»

La recomendación es realizar o rectificar el RASE antes del 31 de diciembre, ya que las distribuidoras suelen tomar los nuevos listados a principios de enero. No dejes pasar esta oportunidad para proteger tus subsidios.