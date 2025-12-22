Javier Milei: En Vivo las Nuevas Medidas del Gobierno

En un entorno cargado de tensiones, el actual secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, ha dejado entrever un cambio radical en la política de financiamiento de las encuestas turísticas en el país. Esta drástica decisión ha generado un intenso debate en el ámbito político argentino.

La Sorprendente Decisión de Scioli

Daniel Scioli ha decidido poner fin al financiamiento de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), a partir de enero de 2026. Con un presupuesto que alcanzaba los $500 millones, estas encuestas eran fundamentales para entender el comportamiento del turismo en Argentina, y su eliminación ha sorprendido a muchos en la esfera pública.

Causas Detrás del Ruido

El entorno político actual, marcado por una fuerte polarización, ha llevado a cuestionar esta decisión. Los nuevos administradores del presupuesto, bajo la dirección de Karina Milei y Manuel Adorni, se enfrentan a la crítica de una marcada reducción en la llegada de turistas al país en comparación con el creciente número de argentinos que optan por viajar al exterior. Esta situación exacerba las tensiones entre diferentes sectores políticos, generando un ambiente de conflicto.

Salud y Política: El Caso de Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner sigue siendo un personaje central en el debate político. Hospitalizada tras una operación de apendicitis en el sanatorio Otamendi de Buenos Aires, se prevé que no reciba el alta hasta el lunes. Esta situación ha llevado a sus seguidores a cancelar una concentración prevista, añadiendo un capítulo más a su compleja historia legal y política.

Suspensión de Eventos por Motivos de Salud

El entorno de Kirchner ha comunicado que el encuentro programado para este domingo en su defensa ha sido pospuesto, lo que refleja la importancia de su figura aún en momentos de crisis personal. La cancelación de este evento habla de la influencia que mantiene en el panorama político argentino.

Conflicto Judicial en el Congreso

En otro frente de batalla, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados, anunció una acción de amparo contra la designación de nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación. Este movimiento busca declarar la inconstitucionalidad del proceso, que dejó a Pro sin representación en esta crucial entidad de control. La sesión maratónica que desencadenó este conflicto ha sido objeto de controversia, resaltando las tensiones entre el oficialismo y la oposición.

Un Proyecto de Presupuesto en Apuros

El Gobierno enfrenta un desafío adicional tras la eliminación del Capítulo XI del proyecto de ley del Presupuesto 2026, un golpe que afecta la financiación de universidades y la emergencia en discapacidad. La nueva líder del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, no logró recuperar este capítulo durante recientes reuniones, lo que podría tener consecuencias serias para el equilibrio fiscal, un principio vital para el actual presidente Javier Milei.

La Postura de Javier Milei

A pesar de los desafíos, el presidente Milei ha dejado claro que no vetará la ley de Presupuesto 2026. En diálogo reciente, el mandatario confirmó que “acomodará” las partidas necesarias para cumplir con el objetivo de déficit cero, reafirmando su compromiso con una fiscalidad austera y evitando aumentos impositivos.