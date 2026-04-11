Guía para Nuevos Jubilados: Cómo Mantener tu Obra Social

¿Sabías que puedes conservar tu obra social tras jubilarte? Aquí te contamos cómo

Al jubilarte, no solo cambian tus rutinas diarias, sino también tus derechos en relación a la cobertura de salud. Conocer cómo mantener tu obra social es clave para evitar complicaciones en este nuevo capítulo de tu vida.

Derecho a elegir tu cobertura médica

Una de las confusiones más comunes entre los jubilados es su derecho a conservar la obra social con la que trabajaron. No estás obligado a afiliarte al PAMI; esta opción es completamente voluntaria. La normativa te permite elegir entre varias alternativas:

– Mantener la obra social que tenías durante tu vida laboral.

– Unirte a otra obra social que acepte jubilados, si decides cambiar.

– Optar por el régimen de PAMI, si así lo prefieres.

Recuerda que el plazo ideal para realizar este trámite es seis meses después de jubilarte.

Derechos de trabajadores y monotributistas

Tanto los empleados en relación de dependencia como los monotributistas tienen derecho a mantener su cobertura al jubilarse. La ley es clara al respecto, a pesar de que algunas obras sociales pongan obstáculos en el camino.

Excusas comunes, pero infundadas

Algunas situaciones que enfrentan los jubilados al intentar conservar su cobertura incluyen respuestas del tipo:

– “No aceptamos jubilados”.

– “No tenemos convenio con PAMI”.

– “No aceptamos jubilados monotributistas”.

– “Debes estar afiliado al sindicato”.

– “Necesitas una antigüedad específica”.

Estas afirmaciones no tienen validez legal. Si enfrentas una negativa, puedes iniciar un reclamo administrativo y, si es necesario, proceder judicialmente.

Novedades sobre prepagas

Hasta el 2024, era necesario intermediar los aportes de la seguridad social a través de una obra social para poder ingresar a una prepaga. Sin embargo, a partir de 2025, esta situación cambió gracias a la Resolución 1/2025 del Ministerio de Salud. Ahora, los aportes pueden ser derivados directamente a la prepaga que elijas.

Esto significa que los jubilados pueden decidir desde dónde quieren que se envíen sus aportes, sin la necesidad de intermediarios.

¿Cómo afecta esto a los nuevos jubilados?

Los jubilados hasta 2024 se mantienen en el sistema antiguo, que incluye la triangulación entre obra social y prepaga. En cambio, los nuevos jubilados desde 2025 tienen la posibilidad de transferir sus aportes directamente a su prepaga, siempre que hayan estado aportando ahí previamente.

Pasos a seguir ante una negativa

Si tu obra social se niega a mantener tu cobertura, el primer paso es contactar directamente a la entidad para formalizar el trámite de continuación. Si recibes una negativa sin justificación, realiza un reclamo formal. La vía judicial suele ser el recurso más efectivo para asegurar tus derechos en estos casos.

Conservar tu obra social al jubilarte es un derecho que no debes dejar pasar.

Autora: Abogada especializada en salud y Directora de COINSALUD