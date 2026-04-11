Pinar de Rocha: El boliche que vio brillar a Soda Stereo, Bad Bunny y Julio Iglesias antes de la fama

El célebre local nocturno Pinar de Rocha fue desalojado y cerrado el 7 de abril bajo orden judicial, dejando en vilo a uno de los íconos de la vida nocturna del conurbano bonaerense. Este cierre no solo clausura un espacio festivo, sino que también revive anécdotas de artistas que brillaron en su escenario antes de alcanzar la fama mundial.

Las estrellas que comenzaron en Pinar de Rocha

Ubicado en Ramos Mejía, este boliche ha sido testigo de importantes hitos musicales a lo largo de sus más de 50 años de historia. Artistas que hoy llenan estadios comenzaron su andadura en este lugar, que los vio interpretar sus primeros acordes.

Recuerdos de Bad Bunny en 2017

Una de las actuaciones más notables fue la de Bad Bunny, que se presentó en 2017, mucho antes de convertirse en un fenómeno global. En esa ocasión, cantó ante un centenar de personas temas como Me acostumbré y Caile, una experiencia muy alejada de las aglomeraciones que generaría años después en eventos masivos.

La llegada de otros grandes del reggaetón

Pinar de Rocha ha recibido a talentos como Ñengo Flow, quien actuó en 2016, y Ozuna, que, vestido de blanco, atrajo a un público que aún no lo conocía del todo. Ambos artistas, que hoy brillan en el escenario internacional, comenzaron su camino en este mítico boliche.

Un escenario para el rock argentino

No solo el reggaetón ha hecho historia en Pinar de Rocha. Este recinto también fue un importante punto de encuentro para el rock argentino. Julio Iglesias, en una de sus primeras presentaciones, y bandas icónicas como Soda Stereo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también dejaron su huella en el lugar.

Momentos que perduran

Los recuerdos de conciertos vibrantes resuenan en el ambiente. Desde Soda Stereo cantando ante un público que aún no conocía su grandeza, hasta Duki, que comenzó su carrera en 2018 en este escenario, el Pinar de Rocha es un punto de referencia en la trayectoria de muchos artistas argentinos.

Más que un boliche, un legado cultural

El cierre de Pinar de Rocha marca no solo el final de un boliche, sino el ocaso de un espacio que ha sido testigo del nacimiento de grandes figuras de la música. Su trayectoria es un capítulo importante en la historia cultural de Argentina, uno que resonará a través de las generaciones que disfrutaron de sus noches inolvidables.