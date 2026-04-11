Milei como único vocero: Regreso del ‘no aflojemos’ en busca de calma

La Frágil Relación entre Comunicación y Política: Un Análisis del Último Discurso de Milei

En un entorno mediático cada vez más desafiante, el reciente discurso del Presidente Javier Milei revela una clara tensión entre estrategia política y percepción pública.

La apertura del programa, acompañada por la emblemática música de «Succession», marcó el tono de una conversación grabada que tuvo lugar en la Casa Rosada. Antonio Aracre, ex asesor de Alberto Fernández, dio la bienvenida con un saludo que contrastó con los números de audiencia: solo 0,2 puntos de rating se registraron durante la transmisión. La participación del Presidente, que solía atraer multitudes, no logró resonar en los televisores de los argentinos, a pesar de que el video en YouTube ganó poco más de 23 mil visualizaciones.

La Empatía como Nueva Estrategia

En medio de un discurso cargado de críticas a opositores y a sus detractores, Milei introdujo una inesperada dosis de empatía. “Hay que entender por qué la gente se siente mal”, expresó, lo que sugiere un intento de reconocer la creciente preocupación sobre la disminución de la actividad económica y el aumento de la pobreza. Este comentario, acompañado por datos que indican el nivel más bajo de recaudación desde 2018, muestra un cambio en su enfoque, que hasta ahora se centraba en resaltar triunfos económicos.

La Realidad Económica en Tiempos de Inflación

El mensaje también incluyó un llamado a la “paciencia” en un contexto de ajustes difíciles. A pesar de su tono conciliador, Milei no altera su estilo combativo. Enfrentando una inflación del 3% en Buenos Aires, su plan económico se sostiene en el equilibrio fiscal, que parece frágil al depender de partidas como las destinadas a PAMI y las obras sociales. La producción industrial, que cayó un 8,7% en febrero, refleja el impacto de estas crisis en el día a día del ciudadano.

Críticas Internas y una Comunicación Turbulenta

A medida que la situación se complica, se sedimenta una atmósfera de desconfianza dentro del Gobierno. La comunicación ha sido señalada como el talón de Aquiles del oficialismo, especialmente con presiones sobre Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito. La uniformidad en las voces del gabinete carece de matices, lo que provoca que los funcionarios se asemejen más a una versión de Milei que a voces independientes.

El Desafío de la Justicia y la Ambición Política

La tensión también se extiende al ámbito judicial, con Milei evitando avanzar en la renovación de la Corte Suprema ante el creciente descontento interno. Las negociaciones se han convertido en un tema espinoso, y cualquier acción podría ser entendida como una intervención en los gestos de los anteriores gestores. Mientras tanto, el expresidente Ricardo Lorenzetti busca recuperar el control, lo que añade más complejo a un panorama político ya enmarañado.

Un Giro Global y la Estrategia Mediática de Milei

El Presidente, al igual que otros líderes en el mundo, se siente impulsado por viajes al exterior, donde escenifica una imagen positiva en contextos que no lo amenazan. Su próximo viaje a Israel coincide con desafíos internacionales que también enfrenta su par estadounidense, Donald Trump, quien busca una salida a los conflictos en Medio Oriente. Por otro lado, la lucha de Milei contra los medios de comunicación se intensifica, con la reciente decisión de retirar acreditaciones a ciertos periodistas, un gesto que evidencia su postura defensiva.