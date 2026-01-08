Guía Rápida: Conéctate a Internet Satelital

¡Conéctate sin costo! Starlink lanza su promoción de 30 días de internet satelital en Argentina

La reconocida empresa de Elon Musk brinda a los argentinos la oportunidad de disfrutar de su revolucionario servicio de internet satelital, ¡y sin costo durante un mes!

Starlink: Internet satelital gratuito durante 30 días

Starlink, la innovadora red de Internet satelital de SpaceX, ha presentado una atractiva promoción en Argentina: 30 días de servicio totalmente gratis mediante su tecnología «Direct to Cell». Esta iniciativa permite a los usuarios experimentar la conectividad satelital de forma fácil y rápida.

Beneficios exclusivos durante el periodo de prueba:

Navegar sin límites a través de la red satelital de última generación.

Realizar videollamadas sin interrupciones.

Disfrutar de servicios de streaming cómodamente.

Conectar varios dispositivos a la vez.

Evaluar la estabilidad y velocidad del servicio en diferentes condiciones.

No hay sorpresas: la experiencia de uso es idéntica a la de los planes pagos, sin restricciones técnicas ni de velocidad. Para acceder a estos 30 días gratuitos, sigue estos simples pasos:

Visita el sitio oficial de Starlink y selecciona la opción de «Prueba de 30 días.» Ingresa la dirección de instalación para verificar cobertura. Crea tu cuenta con tus datos personales. Coordina la instalación del equipo necesario.

Al activarse, el periodo de prueba comienza inmediatamente. Al finalizar, puedes optar por continuar con el servicio o cancelarlo sin penalización.

La revolución «Direct to Cell»: Conexión sin equipos adicionales

Con la llegada de la tecnología «Direct to Cell (D2C)», ahora varios modelos de smartphones pueden conectarse directamente a los satélites de Starlink, eliminando la necesidad de equipos físicos como antenas o routers. Esta función permite que el teléfono actúe como un punto de acceso satelital en caso de no contar con señal celular.

Los usuarios podrán:

Enviar y recibir mensajes de texto (SMS).

Compartir su ubicación GPS.

Realizar llamadas de emergencia si no hay cobertura móvil.

¿Qué teléfonos son compatibles con Starlink?

Es importante destacar que no todos los teléfonos pueden aprovechar esta conectividad. Solo algunos modelos son compatibles con la tecnología «Direct to Cell». Algunos destacados son:

Apple: iPhone 14 y posteriores (incluidas versiones Plus, Pro y Pro Max) con eSIM y soporte para LTE Band 25.

iPhone 14 y posteriores (incluidas versiones Plus, Pro y Pro Max) con eSIM y soporte para LTE Band 25. Samsung: Series Galaxy S21 y siguientes, además de modelos A14, A15, A16, A35, A53, A54 y S21 FE.

Series Galaxy S21 y siguientes, además de modelos A14, A15, A16, A35, A53, A54 y S21 FE. Google: Pixel 9 y modelos posteriores.

Pixel 9 y modelos posteriores. Motorola: Edge y Razr de 2024 en adelante.

Edge y Razr de 2024 en adelante. Otros fabricantes: Se sumarán más modelos a medida que se actualicen.

Conectividad en zonas rurales y remotas

Una de las principales ventajas de Starlink es su cobertura global gracias a sus satélites en órbita baja. Esto permite que incluso en regiones rurales, montañosas o aisladas, los usuarios puedan acceder a internet de calidad.

Algunas características de este servicio son:

Internet estable con latencias reducidas en comparación con satélites tradicionales.

Conexión automática cuando no hay señal móvil disponible.

Acceso a servicios esenciales en casos de emergencia.

En Argentina, esta innovadora solución promete contribuir a cerrar la brecha digital y ofrecer alternativas accesibles a quienes enfrentan dificultades de conectividad.