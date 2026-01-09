Sol Salvaje: La nueva obra de Beatriz Vignoli

La reconocida poeta rosarina Beatriz Vignoli, reciente ganadora del Premio Nacional de Poesía, presenta su obra más fresca: Sol salvaje. Un libro que invita a explorar la profundidad de la poesía en un nuevo lenguaje.

En el epílogo de *Sol salvaje*, Vignoli comparte su deseo de honrar a aquellos “maestros y maestras” que, inspirados en el paisaje litoraleño, buscaron la esencia de las vanguardias. Esta obra, que abarca poemas desde 2016 hasta 2024, se revelan como un innovador testimonio de su evolución literaria.

Un desglose de la obra: estructura y creatividad

Dividido en cuatro secciones, el libro presenta el estilo característico de Vignoli, donde la fusión de soliloquios y performance resuena en sus versos. La primera y tercera parte son testimonios vitales que conectan los recuerdos con el entorno. En uno de los poemas, titulado “Ubajay en bajante”, se destacan líneas evocadoras: «Hace tres siglos acá se charlaba con los muertos / y las casas donde aquello sucedía siguen ahí: / las veo guardar aún aquel silencio profundo».

La dualidad del humor y la melancolía

En la obra también se abordan temas relacionados con la memoria y el diálogo con el arte. En particular, el poema que homenajea a Edgardo Zotto puede considerarse uno de los mejores momentos del libro: «Suelo soñar con libros anchos como ríos / con renglones de agua, con versos como puentes, / con imágenes verdes en las páginas», una línea que recuerda el estilo profundo de Zotto.

Innovación en la interpretación poética

La parte final del libro, titulada “Pataperrear”, muestra una aproximación novedosa a la poesía, utilizando elementos como la repetición y la elipsis. Este cierre refuerza un mensaje potente a través de la expresión «una revolución bombardeada muy lento», desafiando al lector a reflexionar sobre el significado detrás de las palabras.

Detalles de la publicación

Sol salvaje, obra de Beatriz Vignoli, es una publicación de Socios Fundadores, consta de 64 páginas y se ofrece a un precio de $29,000. Una invitación ineludible para los amantes de la poesía contemporánea.