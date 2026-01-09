Universidad de Tennessee readmite a profesor despedido por criticar a Charlie Kirk

Reinstatan a profesor despedido tras polémico post en redes sociales

La Universidad Estatal de Austin Peay ha decidido reintegrar a un profesor que había sido despedido debido a un controvertido comentario en redes sociales después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Además, la institución acordó una compensación significativa de 500,000 dólares.

Brian Dunn, portavoz de la universidad ubicada en Tennessee, confirmó que Darren Michael regresará a su puesto como profesor titular a partir del 30 de diciembre. Según un acuerdo de conciliación obtenido mediante una solicitud de información pública, se incluye no solo el pago mencionado, sino también la reembolsación de gastos de consejería, tal como informó WKRN-TV.

Detalles del acuerdo y de la reinstalación

El gobernador de Tennessee, junto al fiscal general y el contralor del estado, firmaron el documento que autoriza el pago de la compensación. Este acuerdo se produce en medio de un creciente debate sobre la libertad de expresión en el entorno académico.

La controversia detrás del despido

Darren Michael, profesor de teatro y danza, había experimentado una fuerte reacción negativa por sus publicaciones en línea relacionadas con el fatídico tiroteo que llevó a la muerte de Kirk en septiembre. Posteriormente, se le asignó un estado de suspensión.

Declaraciones del presidente de la universidad

En un correo electrónico enviado a la comunidad universitaria el 30 de diciembre, el presidente de Austin Peay, Mike Licari, admitió que la universidad no siguió el proceso adecuado para la terminación del contrato de tenencia. Este mensaje fue parte de las condiciones acordadas en el settle.

Licari expresó: “Lamento profundamente el impacto que esto ha tenido en el Profesor Michael y en nuestra comunidad. Estoy comprometido a asegurar que se respeten el debido proceso y la equidad en todas las acciones futuras.”

Reacciones políticas y el debate posterior

Dos días después del asesinato de Kirk, la senadora republicana Marsha Blackburn compartió un mensaje en redes sociales destacando un post de Michael donde se mencionaba una frase controvertida de Kirk sobre las muertes vinculadas a armas. Junto con esta información, Blackburn cuestionó a la universidad sobre su decisión, lo que desencadenó un intenso debate público.

La oficina de Blackburn no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el acuerdo logrado.

La defensa del profesor y el impacto personal

David L. King, el abogado de Michael, defendió la postura de su cliente, afirmando que “no emitió nada amenazante ni ofensivo”. King condenó la presión ejercida por “fuerzas externas” y subrayó que la situación ocasionó un gran daño al profesor y a su hija.