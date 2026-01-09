Traficante de sueños: Alerón de McLaren donado a la universidad destruido por la Aduana

Un destacado diseñador tucumano, Esteban Palazzo, se enfrenta a una amarga noticia sobre un alerón icónico de McLaren que tenía como destino la educación. Con un fin noble, este homenaje a Ayrton Senna ahora se ha perdido para siempre.

Esteban Palazzo, quien dejó su huella en la escudería McLaren trabajando en nueve modelos, se vio sorprendido por la reciente destrucción de un alerón enviado desde el Reino Unido para ser utilizado con fines educativos en la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán. Este alerón, un tributo al legendario piloto Ayrton Senna, fue retenido por la Aduana y nunca llegó a su destino.

Un Homenaje a Ayrton Senna

Palazzo había expresado su deseo de que la pieza llegara a los estudiantes. «No lo quiero para mí, quiero que llegue a la Universidad», afirmó en una entrevista. La historia detrás del alerón, diseñado para el modelo McLaren Senna, es emocionalmente significativa para él.

El Legado de un Icono

El diseñador recordó que el proyecto, que involucró a la familia de Senna y su fundación, fue un capítulo especial en su carrera. «Ayrton hubiera estado orgulloso de mí», compartió Palazzo, quien proviene de una familia de industriales y ha llevado su pasión por el diseño automotriz a nuevas alturas.

Un Obsequio Retenido

En 2019, el alerón fue enviado con la intención de ser un material educativo, pero la Aduana lo mantuvo retenido por casi cinco años. Palazzo, ex Senior Designer de McLaren, explicó que fue un regalo de la escudería que nunca llegó a la Universidad.

Investigación y Revelaciones

Tras el revuelo de la entrevista, la Aduana inició una investigación. En un comunicado, se supo que el alerón fue compactado en 2021 durante la gestión anterior del organismo. Esto dejó a Palazzo y a muchos otros desconcertados por la falta de comunicación.

Compromiso de Solución

El actual Director de Aduanas, Andrés Vélis, se puso en contacto con Palazzo para esclarecer la situación. A pesar de la pérdida irreparable, las autoridades se mostraron dispuestas a facilitar futuros envíos de este tipo si McLaren decide obsequiar nuevamente algún componente.

El McLaren Senna y su Importancia

El sitio oficial de McLaren resalta que el modelo fue diseñado como un homenaje a Ayrton Senna, buscando lograr un equilibrio entre rendimiento y aerodinámica para lograr récords en pista. Desarrollado en un enfoque de producción limitada, el McLaren Senna no solo es una maravilla de la ingeniería, sino también un símbolo de leyenda en el automovilismo.

Con su peso ligero y características innovadoras, el McLaren Senna representa lo mejor que un automóvil de lujo de competición puede ofrecer. La historia de Palazzo y el alerón es solo un capítulo de la rica herencia que Senna dejó en el mundo del automovilismo.