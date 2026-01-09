Antonela Semadeni: "El acuerdo MERCOSUR-Unión Europea destaca la agroindustria"

A medida que el acuerdo comercial entre MERCOSUR y la Unión Europea avanza, la economista Antonela Semadeni de FADA analiza sus implicaciones y los desafíos que enfrenta en el camino hacia su aprobación.

Un Acuerdo que Transforma la Agroindustria

Semadeni destacó la importancia del tratado, que representa el resultado de más de 20 años de negociación entre los países miembros de MERCOSUR y la Unión Europea. Subrayó que el pacto se enfoca especialmente en la agroindustria, un sector clave para el crecimiento económico de la región.

El Contexto Internacional del MERCOSUR

Actualmente, MERCOSUR tiene una escasa cantidad de acuerdos de libre comercio, lo cual ha limitado su protagonismo en los mercados globales. “Hoy, representamos entre el 1,5% y el 2% de las exportaciones e importaciones a nivel mundial”, afirmó Semadeni, señalando la necesidad de ampliar estas oportunidades comerciales.

Resistencias y Posibilidades de Aprobación

A pesar del potencial del acuerdo para mejorar la competitividad de la región, enfrenta oposiciones significativas, especialmente de países como Francia, Italia, Polonia y Hungría. Estos países han manifestado su preocupación respecto a la apertura de mercados para productos agroindustriales. No obstante, existe la posibilidad de que Italia apoye el acuerdo si se garantizan subsidios a sus productores.

Perspectivas para América Latina

Semadeni argumentó que el acuerdo podría actuar como un contrapeso al proteccionismo que predomina en la actualidad. Para Argentina, el tratado promete abrir mercados en sectores clave como soja, biodiesel y frutas. “El 70% de nuestras exportaciones verán reducidos sus aranceles y el 14% podrán ingresar sin aranceles en un período de 4 a 10 años”, detalló la economista.

Controversias que Persisten

Sin embargo, el acuerdo no está libre de conflictos. “El 15% de nuestras exportaciones que generan mayor controversia incluyen carnes bovinas, avícolas y otros productos agrícolas sensibles”, añadió Semadeni, refiriéndose a la fuerte resistencia que estos sectores enfrentan en Europa. Los agricultores europeos temen la competencia que representarían los productos latinoamericanos.

El Futuro del Acuerdo en la Balanza

El debate sobre la aprobación del acuerdo continúa, con votaciones planificadas para la próxima semana. Semadeni concluyó que el acuerdo podría incluir cláusulas que limiten importaciones si se superan ciertos umbrales, como en el caso de la carne vacuna.