Julio Bárbaro: «El último movimiento de Trump marca un retroceso»

El líder peronista Julio Bárbaro ha expresado su opinión sobre la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como un momento crítico para la humanidad. La captura de Nicolás Maduro marcó un punto de inflexión en el escenario internacional.

“Maduro, un líder indefendible”

Bárbaro señala que “Maduro era absolutamente indefendible”, resaltando que la postura de Trump parece estar motivada más por intereses económicos, especialmente relacionados con el petróleo, que por la búsqueda de la libertad para el pueblo venezolano.

En su análisis, el dirigente menciona la fuerte reacción de varios líderes internacionales, entre los que se incluyen a Obama, Marie Le Pen, y los presidentes de Chile y Uruguay, así como Lula, evidenciando la magnitud del impacto de este acontecimiento global.

En Argentina, según Bárbaro, la mayoría de quienes priorizan las libertades humanas frente al autoritarismo económico han mostrado su rechazo a esta acción.

“Un giro negativo en la política internacional”

El dirigente también considera que “este paso de Trump representa un retroceso irreversible dentro de una política marcada por la decadencia”, argumentando que los esfuerzos del ex presidente por frenar la guerra entre Rusia y Ucrania han culminado en una invasión desafortunada a un país vulnerable como lo es Venezuela.

Finalmente, Bárbaro concluye que “Occidente no solo está en crisis, sino que Trump encarna su peor decadencia”, estableciendo una crítica contundente sobre la dirección que han tomado las estrategias internacionales en el contexto actual.