Decisión clave retrasada: Impacto inminente en el mercado cripto

La reciente decisión de MSCI de no excluir temporalmente a las empresas con altos porcentajes de activos en criptomonedas ha generado un suspiro de alivio entre los inversores. Sin embargo, esta medida abre un nuevo capítulo en el incierto mundo de las finanzas digitales.

La Significativa Decisión de MSCI

El 15 de enero quedó marcado en el calendario financiero como una fecha crucial. MSCI, uno de los proveedores de índices más reconocidos a nivel mundial, enfrentaba la posibilidad de excluir de sus referencias a compañías con más del 50% de sus activos en Bitcoin o criptomonedas. Este cambio podría haber provocado ventas masivas y alterado la dinámica entre Wall Street y las criptomonedas. Afortunadamente, la decisión fue postergada, dejando en suspenso esta cuestión crítica.

Repercusiones en el Mercado Cripto

MSCI, que gestiona más de 18,3 billones de dólares en activos, actúa como brújula para fondos y carteras institucionales a nivel global. La inclusión en sus índices implica flujo de capital; una salida, por el contrario, representa fuga de recursos.

Al revertir la medida, MSCI evitó un reacomodamiento abrupto que podría haber llevado a ventas por miles de millones. No obstante, la revisión continúa, y el proveedor de índices está dispuesto a consultar sobre la clasificación de “empresas no operativas”, que incluye a aquellas con activos predominantemente financieros.

Condiciones Impuestas a las Digital Asset Treasury Companies (DATCO)

Las DATCO permanecerán bajo un régimen especial. Podrán seguir formando parte de los índices solo si cumplen con otros criterios de elegibilidad, pero con limitaciones significativas:

Esto implica que su peso en el índice se mantendrá estancado y futuras compras pasivas serán bloqueadas, lo cual crea un escenario complicado: aunque no serán expulsadas, tampoco recibirán beneficios por su crecimiento.

Origen de la Encrucijada

El conflicto surgió el 10 de octubre, cuando MSCI lanzó una consulta pública. La propuesta inicial incluía la eliminación de empresas de su Global Investable Market Indexes, aquellas cuyo balance superara cierto umbral de criptoactivos, basándose en la lógica de que dejarían de ser consideradas empresas tradicionales y se comportarían más como vehículos financieros.

Las reacciones no se hicieron esperar, afectando el mercado de Bitcoin, que sufrió una caída significativa. Sin embargo, MSCI ha decidido posponer la exclusión hasta una revisión en 2026, previniendo una crisis inmediata en los mercados.

Impacto Potencial en el Sentimiento del Mercado

Analistas han destacado que la posible exclusión de empresas con grandes reservas de Bitcoin podría generar un sentimiento negativo en el mercado. Emanuel Juárez, analista de HFM, explica que este tema no es trivial y refleja la cautela de los inversores institucionales hacia el mundo cripto. En consecuencia, aunque el precio puede no verse afectado de inmediato, la inclusión o exclusión de empresas de índices clave influye significativamente en la conducta de los grandes inversores.

Las Normas Detrás de la Decisión

Según José Luis del Palacio, cofundador de Decrypto, las reglas que rigen estos índices son estrictas y no dependen de decisiones arbitrarias. Si bien el precio de las criptomonedas se ha recuperado algo, el riesgo de caer por debajo de los límites técnicos establecidos sigue latente. Esto significa que una eventual exclusión activaría ventas automáticas que presionarían aún más las acciones de las empresas afectadas.

En este sentido, la situación de MicroStrategy, que tiene fuertes inversiones en Bitcoin, es particularmente delicada. El temor es que una retirada de índices genere un efecto dominó en el mercado, llevando a las acciones a cotizar por debajo de su valor real.