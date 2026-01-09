viernes, enero 9, 2026
Agenda del Viernes: Fútbol Europeo, Rugby Seven en Mar del Plata, Tenis y Básquet

¡La Acción Deportiva del Viernes 9 de Enero Te Espera!

Este viernes, los fanáticos del deporte tienen una cita imperdible con emocionantes partidos. Desde fútbol hasta tenis, la programación promete adrenalina y grandes momentos. ¡No te lo pierdas!

FÚTBOL

Liga de España

El Getafe se enfrentará a la Real Sociedad en un duelo clave para ambos equipos, que promete ser un espectáculo apasionante.

Hora: 15:00 | Transmisión: DSports+ (613)

Bundesliga

El Eintracht Frankfurt recibirá al Borussia Dortmund en un partido que podría definir varias posiciones en la tabla.

Hora: 16:30 | Transmisión: ESPN

Segunda División de España

Cádiz y Sporting Gijón se enfrentarán en un encuentro que buscará dejar claro quién se posiciona mejor en la competencia.

Hora: 14:30 | Transmisión: DSports (616)

FA Cup

Cuatro emocionantes encuentros se disputarán en la FA Cup, donde clubes de distintas categorías se jugarán el pase a la siguiente ronda:

  • Milton Keynes vs. Oxford United – Hora: 16:30 | Transmisión: Disney+
  • Port Vale vs. Fleetwood – Hora: 16:30 | Transmisión: Disney+
  • Preston North End vs. Wigan – Hora: 16:30 | Transmisión: Disney+
  • Wrexham vs. Nottingham Forest – Hora: 16:30 | Transmisión: Disney+

Morgan Gibbs-White (centro), del Nottingham Forest, celebra tras anotar

RUGBY

Los amantes del rugby podrán disfrutar del emocionante Súper Seven de Mar del Plata, donde los mejores talentos se darán cita en la cancha.

Hora: 17:30 | Transmisión: ESPN 4

TENIS

United Cup

La semifinal de la United Cup promete ser un banquete de tenis con un duelo entre Suiza y Bélgica que incluirá a destacados jugadores como Belinda Bencic y Stan Wawrinka.

Hora: 20:20 | Transmisión: TyC Sports

El enorme revés de una mano de Stan Wawrinka

BÁSQUETBOL

Euroliga

En la Euroliga, el Olympiacos se mide ante el Bayern Munich, un encuentro que no defraudará a los aficionados al baloncesto.

Hora: 14:15 | Transmisión: DSports 2 (612)

Liga Nacional

Cuando caiga la noche, Unión se verá las caras con Gimnasia (CR) en un duelo de alta intensidad que cerrará la jornada.

Hora: 21:05 | Transmisión: DSports (1610)

