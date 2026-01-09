Agenda del Viernes: Fútbol Europeo, Rugby Seven en Mar del Plata, Tenis y Básquet

¡La Acción Deportiva del Viernes 9 de Enero Te Espera!

Este viernes, los fanáticos del deporte tienen una cita imperdible con emocionantes partidos. Desde fútbol hasta tenis, la programación promete adrenalina y grandes momentos. ¡No te lo pierdas!

FÚTBOL

Liga de España

El Getafe se enfrentará a la Real Sociedad en un duelo clave para ambos equipos, que promete ser un espectáculo apasionante.

Hora: 15:00 | Transmisión: DSports+ (613)

Bundesliga

El Eintracht Frankfurt recibirá al Borussia Dortmund en un partido que podría definir varias posiciones en la tabla.

Hora: 16:30 | Transmisión: ESPN

Segunda División de España

Cádiz y Sporting Gijón se enfrentarán en un encuentro que buscará dejar claro quién se posiciona mejor en la competencia.

Hora: 14:30 | Transmisión: DSports (616)

FA Cup

Cuatro emocionantes encuentros se disputarán en la FA Cup, donde clubes de distintas categorías se jugarán el pase a la siguiente ronda:

Milton Keynes vs. Oxford United – Hora: 16:30 | Transmisión: Disney+

16:30 | Disney+ Port Vale vs. Fleetwood – Hora: 16:30 | Transmisión: Disney+

16:30 | Disney+ Preston North End vs. Wigan – Hora: 16:30 | Transmisión: Disney+

16:30 | Disney+ Wrexham vs. Nottingham Forest – Hora: 16:30 | Transmisión: Disney+

RUGBY

Los amantes del rugby podrán disfrutar del emocionante Súper Seven de Mar del Plata, donde los mejores talentos se darán cita en la cancha.

Hora: 17:30 | Transmisión: ESPN 4

TENIS

United Cup

La semifinal de la United Cup promete ser un banquete de tenis con un duelo entre Suiza y Bélgica que incluirá a destacados jugadores como Belinda Bencic y Stan Wawrinka.

Hora: 20:20 | Transmisión: TyC Sports

BÁSQUETBOL

Euroliga

En la Euroliga, el Olympiacos se mide ante el Bayern Munich, un encuentro que no defraudará a los aficionados al baloncesto.

Hora: 14:15 | Transmisión: DSports 2 (612)

Liga Nacional

Cuando caiga la noche, Unión se verá las caras con Gimnasia (CR) en un duelo de alta intensidad que cerrará la jornada.

Hora: 21:05 | Transmisión: DSports (1610)