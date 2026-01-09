Protestas masivas en Teherán tras llamado del príncipe exiliado; Internet cortado en todo Irán

Protestas en Irán: Una Llamada a la Revolución que Resuena en las Calles

La capital iraní vivió anoche una profunda oleada de manifestaciones tras el llamado del príncipe heredero exiliado, Reza Pahlavi. Los ecos de descontento social se dejaron sentir en todo el país.

Una Noche de Voces y Protestas

En un clima de creciente tensión, los ciudadanos de Teherán respondieron al llamado de Pahlavi, convocando a una serie de protestas masivas. A las 8 p.m., los gritos en contra del régimen resonaron en cada rincón, con lemas como «¡Muerte al dictador!» y «¡Muerte a la República Islámica!».

Cortes de Internet y Represión

Las autoridades respondieron con tácticas de control social, interrumpiendo el acceso a internet y líneas telefónicas en un intento por sofocar las manifestaciones. La empresa Cloudflare y el grupo de activismo NetBlocks confirmaron la caída de las redes, lo que ha generado temores de una probable represión violenta por parte del gobierno.

Un Nuevo Desafío para el Régimen

Estas protestas marcan una escalada significativa en el movimiento de resistencia, que comenzó por la crisis económica que afecta a la nación, extendiéndose rápidamente por diferentes ciudades y poblados rurales. Con al menos 39 muertos y más de 2,260 detenidos reportados, la presión sobre el gobierno iraní sigue en aumento.

Reza Pahlavi y su Influencia

La convocatoria de Pahlavi pone a prueba su capacidad de movilizar a una ciudadanía que, durante años, ha estado en silencio. En su mensaje, Pahlavi instó a los iraníes a unirse y exigir sus derechos, advirtiendo que el mundo está observando cada movimiento de la represión.

El Auge de un Sentimiento Nacionalista

Los gritos de apoyo hacia el derrocado sha, que antes podrían resultar mortales, ahora simbolizan el descontento que quema por dentro a la población. Mientras más comercios cierran en solidaridad, la pregunta sobre un liderazgo claro persiste, y la falta de un frente unido podría frenar la evolución del movimiento.

Respuestas Internacionales y la Postura de EE.UU.

En medio de la agitación sociopolítica, las autoridades iraníes parecen tomarse en serio las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos “vendrá al rescate” si los manifestantes son agredidos. Este comentario provocó un fuerte rechazo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que lo considera una intromisión en asuntos internos.

El Eco de la Libertad

Desde Europa, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, resaltó la valentía del pueblo iraní, afirmando que su lucha por la libertad y la dignidad resuena a nivel global. “El mundo escucha su clamor”, subrayó, enfatizando la inevitable transformación que está por venir en Irán.