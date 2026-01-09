Incendios Forestales: Alertan sobre Riesgos para la Salud Respiratoria

Los reiterados incendios forestales en Argentina generan preocupación en la comunidad médica, especialmente por el efecto del humo en la salud respiratoria de los ciudadanos.

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) ha expresado su profunda inquietud ante el avance incontrolable de incendios que afectan a diversas provincias. La situación, donde se reporta un nivel de alerta “potencialmente explosivo” en 16 jurisdicciones, pone en jaque no solo el medio ambiente, sino también la salud pública.

Provincias en Riesgo

Las provincias más afectadas incluyen Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Muchas de ellas han reportado focos activos de incendios en las últimas semanas.

Humo: Un Peligro para la Salud

Los incendios producen columnas de humo que no solo se limitan a zonas rurales, sino que están llegando a áreas urbanas. Este fenómeno ha generado una grave disminución de la calidad del aire y ha afectado la visibilidad en ciudades densamente pobladas.

Contaminantes y sus Efectos

El humo de los incendios contiene partículas dañinas como material particulado (PM2.5 y PM10) y gases nocivos, entre los que se encuentran el monóxido de carbono. La exposición a estos contaminantes puede tener serias repercusiones en la salud:

– Irritación en ojos, nariz y garganta.

– Empeoramiento de condiciones respiratorias preexistentes, como asma y EPOC.

– Aumento en infecciones respiratorias y tos persistente.

– Mayor vulnerabilidad en grupos de riesgo, como niños y adultos mayores.

Consejos para Proteger su Salud Respiratoria

La AAMR ha emitido una serie de recomendaciones para ayudar a la población a minimizar el riesgo de salud durante estos episodios de humo:

– Reducir la exposición al humo, especialmente para aquellos en grupos de riesgo.

– Cerrar puertas y ventanas para restringir el ingreso de humo.

– Utilizar el aire acondicionado en modo recirculación y mantener los filtros limpios.

– Evitar fumar o encender combustibles en interiores, y limitar la actividad física al aire libre.

– Si es necesario salir, utilizar mascarillas adecuadas que filtren los contaminantes.

Una Problema Ambiental que Exige Acción Urgente

La reiteración de los incendios y su impacto en la salud respiratoria subraya la necesidad de una respuesta coordinada a nivel nacional. La AAMR enfatiza que se deben implementar estrategias para la prevención y control del fuego, así como integrar la salud pública en las políticas medioambientales.

“No se trata solo de un tema ambiental: el humo es un contaminante serio que afecta la salud de la población. Se debe priorizar la prevención de incendios y la protección de la salud”, afirman los especialistas.