Guía Rápida para Calcular Intereses Moratorios en Pesos

Banco Central Introduce Nueva Tasa de Intereses Moratorios para Mayor Claridad en Deudas

Con el objetivo de brindar mayor transparencia en las deudas que llegan a los tribunales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una nueva Tasa de Intereses Moratorios (TIM) que promete ser un referente justo para el cálculo de recargos en deudas morosas.

¿Qué es la Tasa de Intereses Moratorios (TIM)?

La TIM es una herramienta fundamental que busca establecer un marco de referencia claro y estable para deudores y acreedores a la hora de calcular los intereses aplicables a deudas atrasadas. Según fuentes del BCRA, esta iniciativa tiene como fin «fortalecer la seguridad jurídica y proporcionar mayor previsibilidad y equidad en las relaciones económicas».

Así, las partes involucradas podrán calcular los recargos de manera ordenada, sin depender de la interpretación judicial individual.

¿Cómo se Calcula la TIM?

No se trata de un valor fijo, sino de un promedio que contempla las condiciones actuales del mercado financiero. Para establecer esta tasa, el BCRA considera:

Tasa Pasiva: Promedio de los plazos fijos en pesos a 30 días.

Promedio de los plazos fijos en pesos a 30 días. Tasa Activa: Promedio ponderado de préstamos personales y con documentos a sola firma.

Promedio ponderado de préstamos personales y con documentos a sola firma. Límites: La TIM tiene un «techo» y un «piso» para evitar abusos. No podrá superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilidad Regional (CER) más un 3% efectivo anual, ni estar por debajo del CER menos un 3%.

Acceso a la Calculadora de TIM

Para simplificar la utilización de esta nueva tasa, el BCRA ha implementado una Calculadora de TIM en su sitio web. Esta herramienta permite a los usuarios ingresar el monto de la deuda y el periodo de mora para obtener de forma automática el total de intereses acumulados y la suma a pagar para saldar la deuda.

Importancia de la TIM para los Ciudadanos

Hasta ahora, los tribunales utilizaban diversas tasas de interés en casos de deudas en pesos, lo que resultaba en situaciones donde los intereses aplicados eran inconsistentes, a menudo por debajo de la inflación o muy elevados. Con la nueva TIM, el BCRA establece un estándar técnico que busca equilibrar el costo del dinero con la necesidad de proteger el capital ante la inflación, asegurando así que los juicios se resuelvan de manera más justa y rápida.