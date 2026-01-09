El Insultómetro de Milei: 2286 ‘kukas’, 931 ‘mandriles’ y 507 ‘degenerados’

Un reciente análisis revela el uso constante de un lenguaje ofensivo por parte del presidente argentino, donde el 15,2% de sus publicaciones contienen descalificaciones. Conocé los datos más sorprendentes.

Un Informe Revelador

Un estudio de FOPEA ha puesto de manifiesto que el 15,2% de los más de 110,000 posteos de Javier Milei durante su mandato están cargados de ofensas. En concreto, se registraron 16.806 publicaciones con expresiones despectivas.

Ranking de Insultos: ¿Cuáles Son los Más Usados?

En este análisis se identificaron 271 insultos distintos. Los más frecuentes incluyen:

“kuka” — 2.286 menciones, dirigido al kirchnerismo.

— 2.286 menciones, dirigido al kirchnerismo. “casta” — 1.815 menciones, apuntando a la clase política.

— 1.815 menciones, apuntando a la clase política. “delincuente” — 1.023 menciones.

— 1.023 menciones. “mandril” — 904 menciones.

— 904 menciones. “corrupto” — 654 menciones.

Pervasividad de las Ofensas

El análisis destaca que más de la mitad de las ofensas son adjetivos despectivos dirigidos a personas o grupos, con comentarios como “inútil” o “mogólico”. Además, hay intentos de deslegitimar a sus críticos con términos como “ensobrado” o “mentiroso”.

El Discurso Polarizante

Se identificaron tres ejes mayores del lenguaje utilizado por Milei:

Animalización: Uso de términos como “mandril” y “rata”. Sexualización Ofensiva: Palabras como “vaselina” en contextos negativos. Lo Repulsivo: Términos como “basura” o “inmundicia”.

Promesas que se Rompen

A pesar de que Milei prometió cesar los insultos en agosto de 2025, el análisis revela que la conducta no ha desaparecido completamente. Aunque se ha registrado una ligera disminución en los últimos meses, los datos indican que en mayo de este año se registraron 956 tuits con insultos, mientras que en noviembre aún había 278.

El Periodismo como Blanco Predilecto

El informe también señala que el 70% de los tuits dirigidos a medios de comunicación incluyen términos despectivos. Se han contabilizado más de 40 periodistas y líderes de opinión atacados en estas publicaciones.