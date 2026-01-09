¿Qué ha sido de la estrella de Uptown Funk?

El aclamado cantante y compositor Bruno Mars ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su esperado álbum "The Romantic", programado para el próximo 27 de febrero. Este viernes, los fanáticos podrán disfrutar de un primer vistazo a su nueva música con el sencillo "I Just Might".

El Regreso de Bruno Mars

El icono de la música pop, nacido en Hawái en 1985, utilizó sus redes sociales para compartir esta emocionante noticia. Además, confirmó que saldrá de gira, lo que sin duda emocionará a sus fans.

Un Nuevo Capítulo Musical

«The Romantic» marca el cuarto álbum de estudio del cantante y será su primer trabajo solista desde «24K Magic», lanzado en 2016. ¿Qué nos deparará Bruno tras esta larga espera de diez años?

Un Vistazo a la Carátula

En un reciente posteo en X, Mars presentó lo que parece ser la carátula del disco, que destaca su imagen en blanco y negro rodeada de flores, prometiendo una obra visual tan cautivadora como su música.

Recordando Éxitos Anteriores

Su último álbum, «24K Magic», alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200 y presentó éxitos como «24K Magic», «That’s What I Like» y «Finesse (Remix)» junto a Cardi B. Su ausencia como solista no significa que haya estado inactivo; en 2021, colaboró con Anderson .Paak en el proyecto Silk Sonic, cuyo álbum «An Evening With Silk Sonic» obtuvo múltiples premios Grammy, incluyendo grabación del año.

Colaboraciones que Marcaron Tendencia

En 2025, Mars continuó dominando las listas musicales gracias a colaboraciones notables, como «Die With a Smile» con Lady Gaga, que se convirtió en un éxito rotundo, manteniéndose en el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas. Otras colaboraciones recientes incluyen «Fat Juicy & Wet» con Sexyy Red y «APT» junto a Rosé, esta última también nominada a varios Grammy.

Una Trayectoria Impresionante

Bruno Mars ha dejado su huella en la industria musical no solo por su impresionante voz, sino también por su habilidad como multiinstrumentista y showman. Sus presentaciones durante el Super Bowl en 2014 y 2016 fueron aclamadas por la crítica y el público, reafirmando su estatus de estrella global.

Polemica y Rumores

Recientemente, surgieron rumores sobre deudas significativas acumuladas por el artista en un casino de Las Vegas, donde residió en el hotel Park MGM. Aunque su equipo desmintió estas afirmaciones, Mars ha tomado con humor el asunto en sus presentaciones, dejando claro que su enfoque sigue siendo la música.