Guía Rápida para Invertir y Ganar en Dólares

Las nuevas Obligaciones Negociables de Edenor son una opción atractiva para inversionistas en busca de seguridad y rendimiento. A continuación, todos los detalles sobre esta oferta que no querrás perderte.

El 3 de febrero de 2026, Edenor S.A. ha abierto la licitación para sus nuevas Obligaciones Negociables (ON) Clase 7, convirtiendo esta transacción en una alternativa sólida para quienes desean rentabilidad en dólares. Esta emisión refuerza el compromiso de la compañía con la transición energética y la mejora de su infraestructura, que da servicio a 9 millones de personas y 362 mil empresas.

Aspectos Clave de las Obligaciones Negociables de Edenor (Clase 7)

Los detalles a tener en cuenta antes de participar en la oferta son:

Tasa de interés: Un atractivo 9,75% nominal anual, que se posiciona entre las más competitivas del mercado.

Moneda y Ley: Emitidas en Dólar Cable y bajo la Ley de Nueva York, proporcionando un marco legal seguro para los inversores.

Pagos: Los intereses se abonarán semestralmente en abril y octubre.

Amortización: El capital se devolución en tres cuotas: 33,33% en 2028, 33,33% en 2029 y el 33,34% final a octubre de 2030.

Monto mínimo de inversión: A partir de solo u$s1.000, los interesados pueden acceder a esta oportunidad.

¿Qué hacer si no llegas a licitar hoy?

La recepción de ofertas se cierra hoy a las 14 hs., pero los interesados que no logren participar en esta etapa inicial pueden optar por el mercado secundario.

Una vez cerrada la licitación, la ON comenzará a cotizar en la Bolsa bajo un código de negociación específico. Para adquirirla en esta instancia, solo necesitarás:

Cuentas y Operaciones: Tener una cuenta en un bróker como Balanz o Bull Market, buscar el código de la ON de Edenor, y operar a precio de mercado. La ventaja del mercado secundario es la liquidez, permitiendo la compra y venta flexible sin esperar al vencimiento de 2030.

Expertos destacan esta oferta como una opción interesante para quienes buscan ingresos en moneda dura, considerando el contexto tarifario y regulatorio actual de la compañía.