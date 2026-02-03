Pablo Moyano: ‘Los gobernadores del PJ usan a Perón y Evita para la campaña, pero te traicionan en las votaciones’

En medio de un clima tenso dentro del peronismo y con el Congreso a punto de debatir la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, Pablo Moyano, figura clave del movimiento sindical argentino, denuncia este proyecto como una amenaza directa a los derechos de los trabajadores.

Un Grito de Alerta en la Calle

El líder sindical ha manifestado su fuerte oposición en Radio Gráfica, donde reafirmó que planea participar en movilizaciones contra la reforma y criticó abiertamente a los gobernadores peronistas que han decidido respaldarla.

Un Encuentro Sindical para Planificar la Resistencia

Moyano se une a Abel Furlán, secretario general de la UOM, en una estrategia colectiva que busca confrontar al gobierno en el ámbito laboral. El allegado a Moyano anunció que se está formando un bloque sindical que incluirá a más de 60 organizaciones, y planean movilizaciones en distintas provincias, incluyendo Córdoba y Rosario, en fechas específicas.

Un Proyecto Peligroso

Calificando la reforma como «regresiva» y un retroceso a tiempos de esclavitud laboral, Moyano comentó: “Este proyecto pone en jaque no solo a los trabajadores, sino también a los jubilados, que podrían ser responsables de indemnizaciones.” La activación de esta alarma no es arbitraria; el sindicalista está convencido de que la falta de un liderazgo firme en el peronismo ha permitido que estas reformas avancen sin resistencia adecuada.

La Encrucijada del Peronismo

En sus declaraciones, también cargó contra los gobernadores que apoyan la reforma: “Es incomprensible que los dirigentes de Córdoba, Tucumán y Catamarca sean cómplices de este ataque a los derechos laborales.” Para Moyano, la movilización es clave para detener este proceso y enviar un mensaje contundente al gobierno y a los empresarios sobre la defensa de los derechos laborales.

Frente a la Indiferencia y el Compromiso

El dirigente desató una crítica feroz: “Estamos en una época donde los derechos adquiridos están siendo amenazados. Si no reaccionamos, perderemos todo lo que hemos logrado con tanto esfuerzo. Necesitamos una respuesta firme en la calle.” Finalmente, reclamó una mayor urgencia en la defensa de los derechos laborales y clamó por unidad entre los trabajadores para enfrentar el desafío que representa la reforma.