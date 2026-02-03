Culminó el Festival de Cine de José Ignacio con más de $150,000 en premios

Éxito rotundo en el Festival Internacional de Cine de José Ignacio: Más de $150.000 en premios

El prestigioso Festival Internacional de Cine de José Ignacio (JIIFF) concluyó su 16ª edición tras una semana repleta de películas, formación y encuentros destacados. Un evento que reafirma su lugar en el mapa del cine mundial.

Con un creciente interés por el cine de calidad, el balneario uruguayo se transformó en un epicentro cinematográfico, llevando a cabo proyecciones de cortometrajes y largometrajes, así como clases magistrales y diversas actividades para impulsar la industria audiovisual.

Momentos destacados: La presencia de Willem Dafoe

Una de las apariciones más aclamadas fue la del reconocido actor Willem Dafoe, quien se presentó junto al director argentino Gastón Solnicki para promocionar «The Souffleur». Este encuentro se destacó como uno de los puntos altos del festival, subrayando el atractivo internacional del JIIFF y su capacidad para atraer a grandes figuras del cine contemporáneo.

Premiaciones de impacto en la industria

El gran cierre del festival se centró en la entrega de premios, elegidos por el público y un jurado especializado. La película Woman and Child, dirigida por Saeed Roustayi, fue la gran ganadora, destacada por los espectadores a través de un sistema de votación electrónica. Esta obra, una coproducción entre Irán, Francia y Alemania, retrata la vida de una enfermera viuda en un zurcido entre la pérdida y la esperanza con su hijo adolescente.

Apoyo a la industria local

Dentro de las actividades del Working JIIFF, plataforma que apoya el posicionamiento del cine uruguayo, se anunciaron los tan esperados premios de incentivo económico. JIIFF LAB se destacó como un laboratorio fundamental para la producción iberoamericana de ficción, donde ocho equipos de distintos países presentaron sus proyectos y participaron en valiosas sesiones de formación y networking.

Proyectos ganadores y oportunidades para cineastas

Un jurado especializado eligió a los proyectos destacados: Daemon (Chile), se llevó el Fondo Pfeffer del Sur por $50.000; Las Ilusiones (Argentina) fue galardonada con el Premio Musitelli; y El último rey (Perú) ganó el Premio Colour. Además, el Premio Mostra – Festival Internacional de Cine de San Pablo fue otorgado a Cómo se hace para volver (México), brindando una valiosa participación en el mercado audiovisual. Pablo Mazzola, director de Working JIIFF, comentó que estos premios son esenciales para fomentar la creación de películas en diversas etapas, apoyando el crecimiento y desarrollo de los proyectos seleccionados.

Cortometrajes: una plataforma para nuevos talentos

La competencia de cortometrajes, que incluyó siete proyectos uruguayos, otorgó el premio principal a Bajomar, de Ignacio Giannini. Este galardón, en colaboración con la Fundación Diciembre, tiene como fin descubrir y apoyar nuevos talentos en la cinematografía local. El galardonado no solo recibirá un viaje al Festival de Cannes 2026, sino también consultoría de distribución por parte de Radiator IP Sales, un prestigioso agente de ventas en festivales internacionales.

Una distinción significativa en el mundo del cine