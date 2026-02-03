Inflación de enero 2026: ¿Cuándo anunciará el INDEC los datos del IPC?

Con inminentes cambios metodológicos, las proyecciones de inflación para enero de 2026 anticipan un aumento del 2%. Los alimentos y bienes estacionales serán los más afectados.

Proyecciones de Inflación: ¿Qué Nos Espera en 2026?

Las estimaciones del mercado sugieren que la inflación se situará entre el 2% y el 2,6% en el inicio de este nuevo año. Se espera que los alimentos y otros productos estacionales experimenten incrementos significativos.

Datos Oficiales a la Vista

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelará el porcentaje oficial de inflación el próximo 10 de febrero. Este anuncio coincidirá con la presentación de una nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que actualizará las ponderaciones y la canasta de bienes utilizados para medir la inflación.

Desaceleración Previsible pero con Obstáculos

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central proyecta un incremento mensual de 2% para enero, con una posible desaceleración a 1,5% hacia junio de 2026. No obstante, hay advertencias sobre posibles frenos en este proceso que podrían impactar el inicio del año.

Nueva Metodología en el IPC

El dato de enero será determinante, ya que implicará el uso de una metodología renovada en la medición del IPC, que busca reflejar con mayor precisión las realidades del consumo de los hogares.

Incorporaciones y Cambios en la Canasta de Bienes

Entre los ajustes, se incluirán consumos actualmente desrepresentados, como servicios digitales, y se añadirá una categoría específica para seguros. Estas modificaciones buscan brindar una visión más exacta del escenario económico.

Incrementos en la Canasta Básica

A lo largo de los últimos cuatro años, la canasta básica ha sufrido un encarecimiento notable, incrementando 17 veces, lo que ha llevado a que el salario mínimo ya no sea suficiente para cubrir ni un mes de gastos básicos.

Expectativas de Consultoras Privadas

Diversas consultoras han manifestado que el inicio del año podría cerrar con una inflación mensual superior al 2%. Mientras algunas estiman un 2,2%, otras apuntan valores cercanos al 2,6%, destacando los alimentos y bebidas como motor principal del aumento de precios.