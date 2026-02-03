¡Descubren dos crías de yaguareté en el Parque Nacional Iguazú!

La reciente llegada de la yaguareté Janaína junto a sus dos cachorros ha desatado una ola de optimismo entre los especialistas en conservación. Este evento, significativo para la especie en peligro crítico de extinción, promete revitalizar la población de estos majestuosos felinos en la región.

Un Hito en la Conservación de la Yaguareté

Las entrañables imágenes fueron capturadas por las cámaras del Proyecto Onças do Iguaçu en diciembre de 2025, en el sector brasileño del parque. Este descubrimiento confirma un emocionante avance reproductivo en una de las últimas áreas donde se observa una recuperación de la población de yaguaretés en la Mata Atlántica.

Janaína: Una Prolífica Madre

Janaína, identificada por primera vez en 2018, ha sido objeto de un meticuloso seguimiento por parte de científicos de Argentina y Brasil. Con estos dos nuevos cachorros, alcanza un total de cinco camadas documentadas, convirtiéndose en la hembra más prolífica en esta región. Según el Proyecto Onças do Iguaçu, ha tenido crías en 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025, un hecho notable dada la fragilidad de la especie.

Condiciones Favorables para la Supervivencia

Las últimas grabaciones muestran a los cachorros con un desarrollo saludable, estimando su edad entre 5 y 6 meses. “Cada nuevo nacimiento es un indicio de que el hábitat sigue ofreciendo las condiciones necesarias para su alimentación y refugio”, comunicaron desde el Proyecto Onças do Iguaçu. Investigadores del Proyecto Yaguareté (CeIBA–CONICET) confirmaron que el monitoreo sistemático es clave para evaluar la situación poblacional y anticipar posibles amenazas para la especie.

Un Futuro Delicado

En la actualidad, el Parque Nacional do Iguaçu alberga alrededor de 25 yaguaretés en sus vastas 185.000 hectáreas, lo que lo convierte en el único núcleo de la Mata Atlántica con una tendencia de crecimiento poblacional. A pesar de este avance, a nivel general se prevé que queden menos de 300 ejemplares en toda la ecorregión. El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) ha señalado que la fragmentación del hábitat y la caza furtiva siguen siendo los principales peligros para la especie.

El Compromiso con la Conservación

Impulsado por el ICMBio, el Proyecto Onças do Iguaçu utiliza tecnología de monitoreo y promoción de la participación comunitaria para asegurar la protección del mayor felino de América. “Cada nuevo cachorro nacido en libertad resalta la urgencia de implementar políticas de conservación a largo plazo. El seguimiento de Janaína y sus pequeños continuará en los próximos meses, incluyendo iniciativas de educación ambiental y protección del corredor selvático trinacional”, destacaron los responsables del proyecto.

¿Te fascina la vida salvaje y las aventuras en la naturaleza? ¡Suscríbete para recibir las mejores noticias directamente en tu correo!