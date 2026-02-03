Millonario robo en Comodoro: sustraen numerosos celulares de alta gama

Un audaz robo a plena luz del día dejó a la comunidad de Comodoro Rivadavia en estado de shock. Tres delincuentes se alzaron con un botín significativo de un local de celulares de alta gama, mientras las autoridades trabajan para dar con los culpables.

La Policía de Chubut ha ampliado detalles sobre el impactante robo ocurrido recientemente en un conocido comercio de celulares ubicado en la avenida Alsina casi Rivadavia. Según el comisario inspector Cristian Mulero, este asalto no solo involucró una gran cantidad de teléfonos, sino que también puso en riesgo la seguridad de las personas presentes en el local.

Un Robo a Mano Armada en Horas Pico

El suceso tuvo lugar cerca del mediodía, cuando los agentes policiales recibieron el llamado de alerta. «La intervención se produjo en la avenida Alsina y Rivadavia, donde opera un comercio de telefonía», destacó Mulero.

Rápida Acción de los Delincuentes

Según las primeras versiones, una empleada y una clienta se encontraban dentro del local cuando tres hombres, con los rostros cubiertos, irrumpieron en el establecimiento. Su entrada fue expedita, y una vez dentro, desplegaron una acción rápida y coordinada.

Un Clima de Tensión Abrumador

El relato oficial señala que las víctimas, ante la sorpresa y el miedo, buscaron refugio en el baño del comercio. «Los delincuentes se apoderaron de una suma considerable de dinero y de una cantidad significativa de teléfonos de alta gama», comentó el comisario.

Más de 20 Dispositivos Sustraídos

El informe de la Policía reveló que entre los artículos robados hay más de 20 celulares de marcas reconocidas, tanto nuevos como usados. Mulero estimó que el total de lo sustraído asciende a cinco millones de pesos, un cuantioso monto correspondiente a la recaudación del establecimiento.

Proceso de Investigación en Curso

Tras el atraco, se activaron protocolos de seguridad y se formó un equipo de expertos para investigar el delito. «El personal especializado ya está trabajando en recolectar evidencias y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de los asaltantes», afirmó Mulero.

Por el momento, las autoridades se mantienen cautelosas y han decidido no proporcionar más detalles hasta que se avance en la investigación.