Guillermo Barbero: ‘El consumo cae por la falta de crédito’

El consumo masivo en Argentina ha presentado una nueva caída en noviembre, reflejando un panorama preocupante tras una breve recuperación en octubre. La combinación de inflación, pérdida de poder adquisitivo y la restricción en el acceso a créditos están marcando la pauta.

Según el análisis de Guillermo Barbero, especialista en la materia, “la debilidad en el consumo está íntimamente ligada a la situación financiera de las familias, que se ve afectada por el aumento de la inflación y la ausencia de crédito disponible”.

Impacto del Crédito en el Consumo

Barbero subraya un aspecto crucial en este descenso: “La falta de crédito ha desempeñado un papel determinante en la disminución del consumo”. A menudo, octubre, noviembre y diciembre son meses clave para la venta de bienes durables y semidurables, pero este año la situación es singular.

Desde julio, las tasas de interés han aumentado, encareciendo los préstamos y limitando el acceso al financiamiento. “Se ha reducido drásticamente el crédito tanto para familias como para empresas”, afirma Barbero, señalando mayores niveles de morosidad que ahora alcanzan el “7 u 8% de la cartera de préstamos”.

Problemas de Morosidad que Afectan las Compras

A pesar de una tendencia hacia la normalización financiera desde octubre, el daño ya está hecho. “El número de personas que han caído en morosidad aún no ha podido regularizar su situación”, alertó Barbero. Esto significa que muchos no pueden acceder a nuevas líneas de crédito y, por ende, su capacidad para realizar compras durante las fiestas se ve limitada.

Un Consumidor Más Racional

Más allá de las cifras, Barbero destaca un cambio cultural en los hábitos de consumo de los argentinos. “Estamos asistiendo a una transformación hacia un nuevo paradigma”, señala, explicando que la estabilidad en los precios está llevando a los consumidores a replantear sus decisiones de compra.

Antes, el miedo a futuras subas de precios motivaba a la gente a consumir rápidamente. Hoy, esa tendencia comienza a desvanecerse. “Los consumidores ahora esperan por ofertas, descuentos y eventos especiales, en lugar de apresurarse a comprar”, añade Barbero.

Este cambio de comportamiento está reflejado también en los indicadores de consumo: “Las estadísticas pueden mostrar una disminución del consumo cuando, en realidad, la gente sigue comprando, pero a precios más accesibles”. En este contexto, el especialista concluye que será crucial adaptarse a estos nuevos hábitos y trabajar en un entorno económico menos inflacionario.