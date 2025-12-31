Cromañón: Una Tragedia Inolvidable

A dos décadas de una de las catástrofes más impactantes de Argentina, el recuerdo de la tragedia en Cromañón aún resuena en el corazón de muchas familias y la sociedad en su conjunto.

La emblemática banda Callejeros cerraba el año 2004 con un repertorio vibrante en el República Cromañón, un antiguo boliche convertido en ícono del rock argentino. El 30 de diciembre, tras dos noches de festejos, todo estaba listo para el broche de oro. Pero lo que comenzó como una celebración se tornó en un infierno. Mientras los jóvenes disfrutaban del show con pogo y bengalas, un descuido fatídico dio inicio a una tragedia devastadora.

Un Incendio Incontrolable

Una bengala encendida impactó en el techo y desató un voraz incendio. En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en un caos, con humo tóxico y luces apagadas que inmovilizaron a la multitud. Las puertas de emergencia estaban clausuradas, sellando el destino de muchas personas. Este siniestro dejó un saldo trágico: 198 vidas perdidas y más de 700 heridos, marcando un antes y un después en la historia cultural del país.

La Lucha por la Memoria y Justicia

Desde aquel trágico día, los familiares y sobrevivientes mantienen viva la memoria de las víctimas. Su lucha incansable busca justicia y un esclarecimiento del suceso que robó a muchos sus seres queridos. El sitio de la tragedia ha sido transformado en un altar lleno de fotografías, mensajes y zapatillas, símbolos de amor y recuerdo.

A 21 años de la tragedia, la conmemoración se ha vuelto un acto de resistencia y homenaje. Este año, los familiares y sobrevivientes planean realizar una misa y una marcha en memoria de aquellos que perdieron la vida, reafirmando su compromiso de no olvidar a las víctimas.

Un Testimonio Visual de la Dolorosa Memoria

El trabajo fotográfico que ha acompañado a las familias desde las primeras horas del desastre retrata no solo el dolor, sino también la esperanza de justicia. Capturando cada emoción y cada lágrima, estas imágenes representan la lucha por un «Nunca Más» que resuena en cada rincón de Argentina.