Los mejores lugares para ver los fuegos artificiales de Sídney se llenan, mientras se invita a celebrar el primer Año Nuevo tras el ataque en Bondi

¡Celebraciones de Fin de Año en Sídney: Resiliencia y Fiesta a Pesar de la Adversidad!

Con los fuegos artificiales como protagonistas, miles de personas ya han tomado posiciones estratégicas en Sídney, mientras el premier Chris Minns llama a la comunidad a celebrar con fuerza tras el reciente ataque en Bondi.

Preparativos para una Noche Inolvidable

Los puntos de vista más codiciados, como el emblemático Mrs Macquarie’s Chair y otras áreas del Royal Botanic Garden, ya estaban llenos el miércoles por la tarde. La oficina del premier confirmaba que se estaban implementando medidas de seguridad adicionales en el sistema de transporte público, que se espera que sea utilizado por una gran cantidad de asistentes antes y después de las celebraciones de la víspera de Año Nuevo.

Alta Seguridad en las Calles de Sídney

Con más de 2,500 oficiales de policía desplegados en la ciudad, incluyendo algunos armados con rifles, la seguridad es una prioridad. El premier señaló: “Es fundamental mostrar fortaleza y resiliencia en este periodo. Si eso significa salir y celebrar a pesar de la preocupación comunitaria, es algo que debemos hacer”.

El ministro de Transporte, John Graham, espera que más de un millón de personas se reúnan en la ciudad, incluyendo a quienes se congregarán en los sitios de observación gratuitos alrededor del puerto. “Más de mil servicios de transporte público adicionales estarán operando, un 40% más que en un día normal”, indicó.

Transporte y Accesibilidad para Todos

Los servicios de transporte público funcionarán de forma continua durante 46 horas, con cierres en las calles del CBD a partir del mediodía y clausuras progresivas de las estaciones de tren cercanas al puerto desde las 3 PM. El premier aseguró que, a pesar de las preocupaciones, la festividad tiene que continuar.

Homenaje a las Víctimas

A las 11 PM, se guardará un minuto de silencio en honor a las víctimas, mientras que el Sydney Harbour Bridge será iluminado con un mensaje de “unidad” y “paz”. Las estaciones de tren en el CBD invitan a los pasajeros a encender sus linternas como símbolo de solidaridad.

La Comunidad Responde con Optimismo

En Circular Quay, un flujo constante de visitantes con sillas de camping y mantas busca asegurar los mejores lugares. Steve Gunson, quien llegó temprano desde Perth, expresó su deseo de experimentar los fuegos artificiales: “Es algo que siempre quise ver”.

Pese a las advertencias de seguridad, muchos visitantes se sienten tranquilos al notar la notable presencia policial. Entre ellos, Neha y Shonal, provenientes de Fiji, planean disfrutar del espectáculo a las 9 PM antes de regresar a casa. “Siempre quise ver los fuegos artificiales”, comentó Neha.

Perspectivas Sobre la Seguridad

Minns evitó comentar sobre las demandas de una comisión real federal tras el ataque, enfatizando que su enfoque estaría en implementar cambios fundamentales en Nueva Gales del Sur para combatir el antisemitismo y el extremismo. “Esto no se resolverá en poco tiempo, necesitamos un cambio real”, afirmó.

La comunidad de Sídney se prepara para una noche de celebración, resiliencia y esperanza, mostrando que juntos pueden superar cualquier adversidad.