Nuevo interventor para la Cooperativa de Trelew

La Cooperativa Eléctrica de Trelew se prepara para un nuevo liderazgo. Christian Fraysse tomará las riendas, relevando a Matías Bourdieu, en un momento crucial para la entidad.

El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, ha decidido nombrar a Christian Fraysse como el nuevo interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, sustituyendo a Matías Bourdieu. Se espera que Fraysse asuma su cargo durante los primeros días de enero, según fuentes extraoficiales.

Perfil de Christian Fraysse

Fraysse, conocido por su vinculación con el Club Huracán de Trelew, cuenta con un amplio historial en la gestión pública. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Producción y ocupó el cargo de secretario habilitado de la Legislatura durante la administración del vicegobernador Ricardo Sastre.

El legado de Matías Bourdieu

Bourdieu, quien llegó a la Cooperativa en octubre de 2024 y fue designado por un plazo que se extendió este año, tenía como objetivo principal la reestructuración y saneamiento de las finanzas de la cooperativa. Durante su gestión, trabajó para facilitar el pago de la deuda con Cammesa y otros acreedores, un desafío que Fraysse ahora deberá continuar.

Desafíos por delante

El próximo interventor enfrentará importantes retos para reordenar las cuentas y mejorar la situación general de la prestataria de servicios públicos, aspectos que son cruciales para el bienestar de la comunidad de Trelew. Con un enfoque en la sostenibilidad y eficiencia, se espera que su gestión traiga cambios positivos.