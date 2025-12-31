WhatsApp anuncia emocionantes funciones para el 2026

El gigante de la mensajería se alista para recibir 2026 con cifras impresionantes y novedades para alegrar las celebraciones. Se anticipa que millones de usuarios se conecten para compartir momentos especiales con familiares y amigos.

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería propiedad de Meta, se prepara para celebrar la llegada de 2026 con una proyección de más de 100.000 millones de mensajes enviados y 2.000 millones de llamadas durante la jornada festiva. Este fenómeno reafirma su papel como el espacio preferido por más de 3.000 millones de personas para comunicarse en momentos clave.

Un Impacto Global Sin Precedentes

El evento de Año Nuevo en WhatsApp se ha convertido en un fenómeno mundial. Cada interacción, ya sea un mensaje o una llamada, está protegida por un cifrado de extremo a extremo, asegurando la privacidad de sus usuarios. Este año, los datos estiman que cada persona en Buenos Aires enviará, en promedio, mensajes a más de 8.000 contactos en una sola noche.

Además, se prevé que se compartan decenas de miles de millones de actualizaciones en Estados, con usuarios mostrando sus festejos, cuentas regresivas y los primeros momentos del nuevo año.

WhatsApp recibe el Año Nuevo con nuevas funciones y espera cifras récord de uso de la app.

Este intercambio masivo de mensajes resalta la conexión entre familias y amigos a lo largo de distancias globales, y la plataforma brinda la seguridad necesaria para que estos momentos sean aún más especiales.

Nuevas Funciones para la Celebración de Fin de Año

Para acompañar el inicio de 2026, WhatsApp lanza un kit de stickers exclusivos, efectos especiales en videollamadas con fuegos artificiales y confeti, así como reacciones animadas. Además, por primera vez, los usuarios podrán disfrutar de stickers animados en sus actualizaciones de estado, aportando un toque festivo a sus saludos de Año Nuevo.

Asimismo, la aplicación ofrece consejos prácticos para aquellos que organizan reuniones, entre los que se incluyen:

1. Crear eventos y fijarlos en chats grupales.

2. Usar encuestas para decidir comidas y actividades.

3. Compartir la ubicación en tiempo real para facilitar la llegada de invitados.

4. Enviar notas de voz o videos para incluir a quienes no pueden asistir.

Normalmente, WhatsApp maneja más de 100.000 millones de mensajes y 2.000 millones de llamadas en un día habitual, pero la noche de Año Nuevo promete superar estas increíbles cifras.