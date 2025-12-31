Jorge Fontevecchia: Análisis sobre el Gobierno de Milei, la Influencia de EE.UU. y la Crisis del Consenso Político

En una reveladora entrevista en el programa "QR!" de Bravo TV, Jorge Fontevecchia, presidente y CEO del Grupo Perfil, profundizó en la situación política actual de Argentina, centrándose en el modelo gubernamental de Javier Milei y los cambios que impactan al país.

Durante su charla con Pablo Caruso, Fontevecchia subrayó que las transformaciones en la estructura política requieren de consensos amplios, y no de simples mayorías temporales. Afirmó que las reformas impuestas por votos pueden revertirse con la misma facilidad, destacando la importancia de ganar la aceptación de un espectro más amplio de la sociedad antes de implementar cambios significativos.

El fenómeno Milei y su interpretación histórica

Al abordar el Gobierno de Milei, Fontevecchia sugirió que se puede ver como el principio de una nueva era o como una señal de límites, dejando su evaluación final al futuro. También advirtió sobre el “síndrome del tercer año”, donde la paciencia social es crucial ante ajustes económicos. En este sentido, la percepción y confianza son factores tan importantes como las cifras económicas en sí.

La cultura del sacrificio y la incertidumbre

Fontevecchia reflexionó sobre la capacidad de los argentinos para soportar el ajuste económico, vinculándolo con la idea cultural de que el sacrificio es un paso hacia la mejora. Sin embargo, planteó la incógnita de cuánto tiempo podrá mantenerse esta mentalidad si no hay resultados visibles para la mayoría.

La influencia estadounidense en la política local

Un tema central de la conversación fue la influencia de Estados Unidos en la política argentina moderna. Fontevecchia argumentó que el futuro del gobierno Milei no puede entenderse sin considerar este factor, que incluye tanto respaldo financiero como un cambio cultural más amplio. En las últimas décadas, la aspiración hacia Estados Unidos ha crecido, afectando la percepción del antiimperialismo y la injerencia externa.

Desafíos para la oposición y la crisis de representación

Respecto a la oposición, Fontevecchia señaló que enfrenta desafíos estructurales en términos de liderazgo y representación. Si bien el kirchnerismo aún tiene peso, también limita la construcción de una alternativa mayoritaria. En un contexto donde predominan los liderazgos carismáticos, alertó sobre el riesgo de erosionar los mecanismos democráticos tradicionales.

Más allá de los partidos políticos

Finalmente, Fontevecchia concluyó que la solución no provendrá únicamente de los partidos, sino de la sociedad civil. Hizo un llamado a redefinir qué tipo de liderazgo y consensos necesita Argentina para gestar un proyecto político sostenible a largo plazo.