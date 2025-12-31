Criptomonedas: Cotizaciones del 30 de diciembre en Argentina

Las Criptomonedas Ganan Terreno: Cotizaciones Actuales en Argentina

Con un panorama digital en constante cambio, las criptomonedas están atrayendo la atención de los inversores argentinos, que buscan proteger su patrimonio en medio de la incertidumbre económica.

¿Cuál es el Valor de Bitcoin Hoy?

Precio en dólares: US$ 89.962,00

Precio en pesos: $ 138.377.925,00

Cotización criptomonedas martes 30 de diciembre

Bitcoin, la pionera de las criptomonedas lanzada en 2009, utiliza la tecnología blockchain para operar de manera descentralizada. Su naturaleza limitada le ha ganado el apodo de «oro digital», facilitando transferencias de valor sin la necesidad de intermediarios.

La Cotización de Ethereum

Precio en dólares: US$ 2.958,00

Precio en pesos: $ 4.664.355,00

Ethereum se presenta como una plataforma descentralizada que permite la creación de aplicaciones y contratos inteligentes. Su moneda, Ether, tiene un papel fundamental en las finanzas descentralizadas y en la generación de activos digitales únicos.

¿Cuál es el Valor de Binance Coin Hoy?

Precio en dólares: US$ 604,00

Precio en pesos: $ 933.180,00

Binance Coin (BNB) es el activo principal dentro del ecosistema de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel mundial. Este token se usa para beneficiarse de descuentos en comisiones, participar en lanzamientos de tokens y potenciar la red Binance Smart Chain.