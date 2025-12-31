Más de 30,000 usuarios sin servicio en la Ciudad y el Conurbano

La Calor Extrema Afecta el Suministro Eléctrico en Buenos Aires

En la antesala del Año Nuevo, un agobiante calor ha dejado a miles de usuarios sin luz en Buenos Aires, generando malestar y complicaciones en la celebración de las fiestas.

En medio de una ola de calor que azota el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país, más de 30.000 usuarios se quedaron sin suministro eléctrico este martes. La situación se torna crítica a medida que se acerca la llegada del Año Nuevo.

Informe del ENRE

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 23 horas se habían registrado 29.713 usuarios de Edesur afectados, además de 1.454 de Edenor.

Áreas Más Afectadas

En la zona de Edesur, la mayoría de los afectados se localizaban en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en Recoleta, a las 22:30 se contabilizaban 5.969 usuarios sin electricidad, mientras que Villa del Parque reportaba 3.447. En Monserrat, más de 2.700 usuarios también padecían interrupciones en el servicio.

Problemas en el Gran Buenos Aires

En el caso de Edenor, aunque en menor medida, se informaron 1.095 usuarios sin suministro. Los municipios del sur del Gran Buenos Aires, como Avellaneda, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Esteban Echeverría, también se encontraban en dificultades, sumando más de 11.000 interrupciones.

Impacto en Otras Localidades

Fuera del AMBA, la situación también es complicada. En La Plata, un apagón repitió problemas por segundo día consecutivo, afectando a zonas como Tolosa y partes del centro, incluyendo Casco Urbano, La Loma, Los Hornos y San Carlos.

Incremento de Usuarios Sin Luz

Ya cerca de la medianoche, los apagones comenzaron a aumentar, dejando a 20.264 usuarios de Edesur y 2.316 de Edenor sin electricidad. Una hora después, los números escalaron a 31.736 afectados de Edesur y 2.158 de Edenor.

Expectativas de Temperaturas Extremas