Damien Martyn, exjugador de cricket australiano, en coma inducido

El exjugador de críquet australiano Damien Martyn se encuentra en estado crítico después de ser diagnosticado con meningitis y sometido a un coma inducido. La comunidad deportiva se une en la esperanza de su recuperación.

Damien Martyn, reconocido exjugador de críquet, ha sido ingresado en un hospital de Queensland tras caer enfermo el Día de San Esteban. A los 54 años, enfrenta una dura batalla contra la meningitis, una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Esta noticia fue confirmada por su amigo, el exjugador de la AFL, Brad Hardie.

Una Condición Crítica

Hardie expresó en 6PR que Martyn «está en la lucha de su vida», y agregó: «Esperemos que pueda superar esto, ya que es realmente serio». Fuentes cercanas a la familia han revelado que su situación es grave, levantando la preocupación entre sus seres queridos y seguidores del críquet.

Solidaridad en el Mundo del Críquet

Personas del ámbito deportivo, como el excompañero de equipo Darren Lehmann, han mostrado su apoyo a través de redes sociales, instando a Martyn a «mantenerse fuerte». Adam Gilchrist, quien también fue compañero de Martyn, aseguró que «recibe el mejor tratamiento posible». Su pareja, Amanda, y sus familiares son conscientes del gran número de mensajes de aliento que han llegado, aportando un rayo de esperanza en estos momentos difíciles.

Mensajes de Apoyo

El director de Cricket Australia, Todd Greenberg, se unió a las voces de aliento, manifestando su tristeza por la situación de Martyn: «Los mejores deseos de todos en CA y en la comunidad del críquet están con él en este momento».

Un Legado en el Críquet Australiano

Considerado uno de los bateadores más talentosos de Australia, Martyn jugó 67 partidos de Test, acumulando 4,406 carreras con un promedio de 46.37 entre 1992 y 2006. Su notable actuación en la final de la Copa Mundial de 2003, donde anotó 88 carreras con un dedo roto, solidificó su legado en el deporte.

A pesar de su abrupta retirada en medio de la serie Ashes 2005-06, su talento y dedicación continúan siendo recordados y celebrados por aficionados y colegas. La comunidad de críquet sigue unida, esperando noticias alentadoras sobre su estado de salud.