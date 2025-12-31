Provincia y Nación impulsan el turismo en Chubut

Las iniciativas del programa «Promover Verano en Argentina» benefician a diversas localidades de Chubut, promoviendo la innovación y digitalización en el sector turístico.

El Gobierno de Chubut, mediante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, sigue avanzando en el desarrollo y promoción de los destinos turísticos de la provincia. Esta acción se lleva a cabo en colaboración con el Estado Nacional, en un esfuerzo continuo enfocado en fortalecer el turismo como motor económico y social.

Beneficiarios del Programa

En esta edición del programa, las localidades de Cholila, Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn han sido seleccionadas para recibir apoyo en la categoría de Transformación Digital. Por otro lado, Epuyén, Gaiman, Gualjaina, Río Mayo y Trevelin se beneficiarán con fondos para Promoción Digital.

Ventajas de la Iniciativa

Con estos recursos, las localidades chubutenses podrán implementar herramientas que faciliten la transformación digital de sus atractivos y fortalezcan la promoción turística. Este apoyo es fundamental para mejorar la experiencia de los visitantes y aumentar la visibilidad de las ofertas locales.

Sobre «Promover Verano»

El programa «Promover Verano» tiene como objetivo financiar proyectos destinados a la promoción, innovación y digitalización de la oferta turística. Busca potenciar la competitividad de los destinos a nivel regional y nacional.

Proyectos Enfocados

Se priorizaron iniciativas que fomenten productos como turismo gastronómico, turismo rural productivo, termalismo, turismo religioso, turismo en pueblos rurales y turismo en parques nacionales.

Categorías de Financiamiento

La convocatoria abarca todo el territorio nacional y se divide en dos categorías principales:

Transformación Digital: Financiamiento de hasta $15.000.000 para la adquisición de equipamiento que apoye la digitalización.

Promoción Digital del Destino: Campañas para difundir los atractivos turísticos, con un apoyo de hasta $13.000.000.

El Ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, resaltó la importancia de esta colaboración, que impulsa el desarrollo de proyectos estratégicos, fomenta la innovación en la gestión del turismo y permite una oferta más moderna y competitiva.