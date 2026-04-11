Guillermo Francella recibirá un homenaje en los Premios Platino 2026 por su destacada trayectoria

El icónico actor argentino será galardonado con el Premio Platino de Honor 2026, un homenaje que celebra más de 40 años de carrera en cine, televisión y teatro. Este reconocimiento reafirma su impacto en la industria audiovisual iberoamericana.

Una Noche para Recordar en la Riviera Maya

El evento de premiación se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, específicamente en la hermosa Riviera Maya de México. Francella será el centro de atención al recibir este prestigioso galardón en honor a su excepcional trayectoria.

Un Legado en la Memoria Colectiva

Guillermo Francella ha sido reconocido por su “sobresaliente carrera audiovisual” y por su contribución a “la memoria sentimental” del público de habla hispana. Su papel en la construcción del entretenimiento regional ha sido fundamental a lo largo de su carrera.

El Doble Desafío de la Interpretación

En esta edición del certamen, el actor también compite por el premio a la mejor interpretación masculina gracias a su papel en Homo Argentum, donde logró el reto de encarnar 16 personajes diferentes en una sola filmación, demostrando su versatilidad y profundidad actoral.

Una Carrera Marcada por la Innovación

En una reciente entrevista, Francella compartió que «arriesgar y salir de la zona de confort» ha sido clave para su éxito durante más de cuatro décadas. Para él, recibir el Premio Platino es “muy movilizante” y un recuerdo constante del “honor de ser actor”.

Un Reconocimiento Muy Esperado

Francella ha expresado su gran respeto por los Premios Platino, considerándolos los más sólidos y creíbles en el mundo del cine hispanohablante. Este galardón llega en un momento donde, a sus 71 años, sigue en plena actividad, cosechando éxitos tanto en el teatro como en la pantalla.

Éxitos Recientes y Proyectos en Puerta

Su popularidad se ha reinvigorado tras el éxito de la serie El encargado, mientras que también se encuentra cumpliendo uno de sus sueños en el escenario con la obra Desde el jardín.

Una Franquicia de Reconocimientos

Este no es el primer reconocimiento de Francella por parte de los Premios Platino, ya que en 2023 fue aclamado como el mejor actor de cine por su papel en El clan y mejor actor de televisión por su interpretación en El encargado. Esto pone de manifiesto su conexión continua con este prestigioso evento.

Consolidación como Ícono del Entretenimiento Argentino

Francella se ha convertido en uno de los actores más queridos y respetados de la televisión argentina, destacando por su capacidad de moverse entre lo popular y lo más artístico, sin perder su esencia.

Una Época Dorada en su Carrera

Uno de los momentos álgidos de su carrera fue su participación en la premiada película El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, que no solo fue un éxito, sino que también ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera.

La Gala que Une a la Industria

La ceremonia de los Premios Platino reunirá a destacadas figuras del entretenimiento, reafirmando su papel como un punto de encuentro para una industria en constante crecimiento. Entre los reconocidos se encuentran íconos como Ricardo Darín, Antonio Banderas y Eva Longoria, subrayando la relevancia de este galardón.