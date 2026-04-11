Primer fallo judicial frena parcialmente la reforma laboral: todos los detalles

La reciente decisión judicial que frena parcialmente la reforma laboral en Argentina ha generado incertidumbre tanto en el ámbito laboral como en el empresarial. La abogada Nadia García nos brinda su perspectiva sobre este significativo fallo.

En una entrevista con Canal E, la abogada laboralista Nadia García analizó la relevancia del primer fallo que suspende en parte la reforma laboral sancionada con la ley 27.802. Esta medida ha alterado profundamente el panorama jurídico que afecta a trabajadores y empleadores.

Claves de la Suspensión de la Reforma

La esencia de esta suspensión reside en la resolución del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que bloqueó la aplicación de 82 artículos de la ley de «modernización laboral». Según explicó García, esta decisión pone en jaque muchos de los cambios propuestos por la normativa.

García enfatizó que esta resolución no es definitiva. Aclaró que «las medidas cautelares no deciden el fondo del asunto», sino que sirven para prevenir efectos dañinos mientras se revisa la constitución de la norma.

La abogada destacó que, «al establecer que no se aplicarán los artículos cuestionados, se evita la consolidación de situaciones jurídicas sobre las que aún está en debate su legalidad».

Significado de la Medida Cautelar

Para Nadia García, la medida cautelar juega un rol fundamental al generar Certidumbre en un contexto lleno de dudas: “Esto aporta previsibilidad, ya que actualmente tanto trabajadores como empleadores carecían de claridad sobre lo que sucedería”.

Uno de los aspectos más delicados de la situación es el relacionado con las indemnizaciones por despido. García precisó que, por el momento, «esto está suspendido, lo que significa que un trabajador puede ser despedido y se aplicaría la legislación anterior a la ley 27.802«.