Más de 90 detenidos en protesta de Palestine Action en Londres

Manifestación Masiva en Londres: Protesta Contra la Proscripción de Palestine Action

Más de 200 personas fueron detenidas durante la primera manifestación masiva en contra de la proscripción de Palestine Action, que fue declarada ilegal por el alto tribunal.

La multitud se reunió en la emblemática Trafalgar Square, exhibiendo pancartas que decían: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action.” Los manifestantes, algunos sentados en sillas de camping y otros en el suelo, hicieron escuchar su voz en defensa de la causa palestina.

Detenciones Ante la Protesta

La policía metropolitana informó que, hasta las 16:50, se habían llevado a cabo 212 arrestos, con una amplia franja etaria entre los detenidos, que iban desde los 27 hasta los 82 años. Muchos de los que acudieron a la protesta se vistieron como sufragistas, mientras que otros llevaban máscaras con la imagen de Keir Starmer, líder del Partido Laborista.

Entre los participantes, se encontraba Mike Higgins, un hombre con discapacidad visual, que ha sido arrestado en manifestaciones anteriores, generando controversia.

Mensajes de Conciencia en la Plaza

En un lado de la plaza, los asistentes lograron levantar grandes pancartas que proclamaban: “Los jurados merecen conocer toda la verdad” y “Israel está hambrientando a los niños”. La atmósfera era intensa, pero la determinación de los manifestantes era aún más palpable.

A partir de la 1 PM, la policía empezó a realizar detenciones a los márgenes de la manifestación. Se vio a varios manifestantes siendo llevados por oficiales, incluyendo a una anciana que usaba dos bastones. Una mujer, al ser retirada, cuestionó: "¿Podrían estar persiguiendo a verdaderos criminales?".

Postura de los Organizadores

Defend Our Juries, el grupo organizador del evento, criticó a la policía por continuar con las detenciones, a pesar de que el tribunal había declarado la prohibición como ilegal. Los abogados enfatizan que cualquier arresto podría ser considerado ilícito.

Qesser Zuhrah, ex preso vinculado a Palestine Action, afirmó que “el mundo entero” se opone a la proscripción. La ONU ha condenado el uso de legislación antiterrorista para silenciar al grupo, describiéndolo como una medida preocupante.

Voces de Resistencia y Solidaridad

Zuhrah destacó la importancia de continuar la lucha a pesar de los obstáculos. "Creemos que quienes fabrican armas y las utilizan para atacar a inocentes son los verdaderos terroristas", declaró, llamando a una mayor conciencia sobre las injusticias que se viven en la región.

Entre los manifestantes se encontraba el conocido músico Robert Del Naja, quien, a pesar de las posibles repercusiones en su carrera, decidió alzar la voz en apoyo a la causa. "Lo que está sucediendo es absurdo", expresó.

Desarrollo del Conflicto Legal

La situación se complica, ya que el gobierno ha buscado apelar la decisión del tribunal, revirtiendo inicialmente su postura sobre la detención de manifestantes. La comandante de la policía metropolitana, Claire Smart, reiteró que apoyar a una organización proscripta es una infracción bajo la Ley Antiterrorista.

Sin embargo, desde Defend Our Juries se denunciaron las acusaciones de violencia y obstrucción, asegurando que sus acciones han sido pacíficas y dignas.

La próxima audiencia del recurso legal presentado por Shabana Mahmood, referente a la decisión del alto tribunal, se llevará a cabo a finales de este mes. Los manifestantes se mantienen firmes en su lucha por la justicia y la verdad, exigiendo el respeto por el derecho a la libre expresión.