Gurú de la City comparte sus mejores inversiones en medio del conflicto en Medio Oriente

En un panorama económico cada vez más incierto, el mercado argentino enfrenta serias dificultades que han llevado a una caída notable en los precios y a un estancamiento en el volumen de negocios.

La reciente tendencia de los precios en el mercado de valores ha llevado a la preocupación entre los inversores, quienes se han desilusionado tras el retroceso significativo que coloca a las acciones en niveles similares a los de 2025. El sector financiero se ve particularmente afectado, con los bancos enfrentando balances negativos debido a una alta morosidad y el impacto de tasas elevadas en pesos, mientras que la búsqueda de financiamiento en dólares resulta complicada.

La Apuesta por Energía: ¿Éxito o Fracaso?

En medio de estas dificultades, las acciones del sector energético han mostrado cierta resistencia, aunque las expectativas de ganancias no se han cumplido del todo. Con una destacada actuación de Vista, que ha logrado incrementar sus activos y eficiencia, este sector se mantiene cerca de sus máximos de noviembre de 2025.

Bonos Soberanos: ¿Una Oportunidad Entre la Tormenta?

Los bonos soberanos en dólares han alcanzado rendimientos superiores al 9%, un atractivo considerable en el contexto actual. Este fenómeno se produce en un entorno donde la tasa del tesoro estadounidense se sitúa en el 4,2% anual, mientras que el riesgo país sigue en aumento.

La Deuda de Argentina: Desafíos y Soluciones

Argentina enfrenta vencimientos de deuda por u$s31.000 millones hasta 2027, una suma que incluye swaps con China y Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno ha decidido restringir la emisión de nueva deuda en el exterior, a menos que las tasas sean más favorables que las proyecciones de crecimiento.

Impacto del Conflicto Global en las Proyecciones Económicas

El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos está provocando una reevaluación de las proyecciones financieras para el próximo año. La Reserva Federal parece no tener planes de reducir las tasas de interés, complicando el financiamiento para los mercados emergentes, mientras que los precios del petróleo siguen en alza, afectando la inflación global.

¿Es el Dólar una Opción Atractiva en Este Contexto?

El dolar sigue sin ser una opción de inversión deseable, con una posible subida del 24% anual, en comparación con un rendimiento del 32% en letras en pesos. Sin embargo, se prevé un crecimiento significativo del 3% para los próximos dos años, con un aumento de las exportaciones superando a las importaciones.

Bonos y Acciones: Mirando Hacia el Futuro

Los bonos soberanos con altos rendimientos podrían ser una opción viable a largo plazo, especialmente si se estabiliza la situación internacional. En cuanto a las acciones, el conflicto actual ha generado una atmósfera de incertidumbre, pero existe la expectativa de que, una vez resuelta, estas podrían experimentar un nuevo auge.

La selectividad será clave en el mundo de las inversiones, con los accionistas presionando por dividendos mientras los grupos de control buscan apostar por la nueva era de tecnología impulsada por la Inteligencia Artificial.