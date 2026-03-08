Eliminar al malo no acaba con el mal: la falacia en la política internacional

Trump y Netanyahu: Un Frente Abierto contra Irán ¿Hacia una Nueva Guerra Global?

En el escenario internacional, la tensión entre Estados Unidos e Irán se intensifica, con repercusiones que podrían redefinir el orden mundial. Las acciones de Trump y Netanyahu marcan un punto crítico en la geopolítica contemporánea.

Contexto del Conflicto

La escalada actual es considerada por muchos como una forma de guerra. Este conflicto, aunque no asedia directamente la hegemonía global de Estados Unidos, es un eco de la inseguridad en Medio Oriente tras el 2001, similar a la invasión de Irak en 2003. Sin embargo, la situación actual es más compleja; cualquier intervención en el Golfo tiene ramificaciones globales, afectando desde las cadenas de suministro hasta el precio del petróleo.

Cambios en la Dinámica Regional

La estructura de incentivos ha cambiado drásticamente. Irán, consciente de su debilidad militar convencional, ha optado por tácticas más desestabilizadoras, como cerrar el Estrecho de Ormuz o movilizar a grupos aliados en la región. Mientras tanto, la reciente desestabilización de sus aliados y el escaso apoyo de la comunidad internacional han llevado a Teherán a una crisis interna que exacerba la situación.

¿Un Nuevo Orden Internacional?

Algunos analistas se preguntan si estamos ante el umbral de una Tercera Guerra Mundial. Aunque la situación es delicada, el verdadero desafío radica en la fragmentación del orden internacional existente más que en un conflicto militar directo entre potencias nucleares. Las tensiones en Ucrania y el Golfo podrían ser síntomas de un desorden global más que de una guerra convencional.

La Disruptiva Influencia de Estados Unidos

El diagnóstico del secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, señala la desestabilización del orden liberal. Sin embargo, reside en Estados Unidos el principal papel como disruptor, debilitando las instituciones globales que antes lideró. Este cambio estructural plantea la posibilidad de un desorden prolongado en lugar de un nuevo sistema organizado.

Inestabilidad en América Latina y el Futuro Argentino

El papel de Argentina en este contexto es crucial. Con el liderazgo de Javier Milei, el país enfrenta la tarea de establecer una política exterior clara. Sin una estrategia coherente, Argentina podría pasar desapercibida en el escenario internacional. La falta de consistencia en su política exterior históricamente ha sido un obstáculo para captar la atención y apoyo global.

Reflexionando sobre el Futuro Global

La visión geopolítica actual sugiere que estamos en un mundo más volátil, donde los Estados compiten de manera más abierta. Las rivalidades no solo son ideológicas, sino que afectan directamente la estructura de la economía mundial. La política internacional está en un punto de inflexión, donde el poder prevalece por encima de las reglas establecidas.

Las Consecuencias de la Unilateralidad

El accionar de potencias como EE.UU. y sus aliados podría, irónicamente, dar argumentos para justificaciones de acción militar de otras naciones. Sin embargo, el derecho internacional aún encuentra sentido en la preservación de la soberanía y el respeto por las fronteras, a pesar de las tentativas de algunos Estados de reinterpretar estas normas.

Una Mirada Crítica al Progresismo y su Confusión

El progresismo a menudo simplifica su postura en relación a los regímenes que desafían a las grandes potencias, desestimando que algunos de estos actores pueden ser también profundamente autoritarios. La política internacional, rica en dilemas, nos enseña que lo ideal y lo práctico raramente coinciden.