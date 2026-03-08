Préstamos Online: ¡Tasa Anual de Hasta 29,000%!

Los préstamos personales en Argentina presentan tasas alarmantes, muy superiores a las del sistema bancario. Un reciente estudio revela la magnitud de este problema y lo que significa para los consumidores.

El costo financiero total (CFT) promedio de los préstamos personales ofrecidos por entidades no financieras en Argentina es de 1.427,15% anual, y en algunos casos extremos esta cifra puede escalar hasta 29.000% anual. Este panorama se desprende de un exhaustivo informe realizado por PHARO Consultora, que analiza las tasas de interés de estas entidades y las comparan con las del sistema bancario.

El estudio abarcó 349 empresas que facilitan préstamos personales online, resaltando las serias deficiencias en la transparencia de la información proporcionada a los consumidores.

Diferencias Marcadas en Tasas de Interés

Según los hallazgos, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio en el sector no bancario se sitúa en 298,96% anual, en comparación con el 67,01% anual del sistema bancario, según cifras del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto significa que el coste de préstamo en el sector no bancario puede ser *más de cuatro veces* mayor y el CFT puede superar *veinte veces* la tasa bancaria.

La elevada tasa de interés se convierte en un verdadero obstáculo para muchos consumidores argentinos, quienes se ven atrapados en una trampa de deuda.

Falta de Transparencia en la Información

Un dato alarmante es que el 60,17% de las entidades analizadas no publica la Tasa Nominal Anual (TNA), mientras que el 61,89% no facilita el Costo Financiero Total (CFT). La normativa vigente obliga a estas entidades a informar públicamente sobre las condiciones de sus préstamos para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas.

Aun entre las entidades que sí informan, hay problemas de acceso a la información, ya que muchos datos están en secciones poco accesibles o en archivos PDF, dificultando su consulta.

El Costo Real de los Préstamos

El informe de PHARO Consultora ejemplifica que un préstamo de $1.000.000 a 12 meses con altas tasas puede generar un total a devolver que supere los $4.855.129. Este tipo de cifras subraya la magnitud del problema, que va más allá de las tasas de interés, revelando también la gran variabilidad y confusión en el mercado.

Impacto de la Morosidad en el Sector Financiero

La morosidad en los créditos al sector privado alcanzó el 5,5% en 2025, con un aumento notable en los hogares, donde la mora en préstamos personales llegó al 9,3%. Este incremento es principalmente atribuible a los créditos personales y prendarios, lo que aumenta la presión financiera sobre las familias.

En resumen, este análisis subraya la urgencia de que los consumidores sean más conscientes de los altísimos costos asociados con los préstamos personales fuera del sistema bancario, y la necesidad de una mayor regulación para asegurar la transparencia en el sector.