Mujeres que Dejan Huella: Retratos de Pasión y Fuerza

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Perfil Córdoba propuso una innovadora experiencia editorial que destaca el impacto de las mujeres en su entorno, enfocándose en acciones y decisiones en lugar de en su aspecto físico.

Durante tres días, tres destacadas mujeres de diversos campos profesionales visitaron la redacción del diario, acompañadas por una persona de confianza, con el propósito de participar en un singular retrato hablado. Este formato permitió no solo explorar sus trayectorias, sino también conocer las visiones de quienes las apoyaron a lo largo de sus trayectorias.

Las Protagonistas del Retrato

María Belén Mendé, rectora de la Universidad Siglo 21, fue la primera en compartir su historia, acompañada por Paula Alladio, decana de Ciencias del Derecho. Juntas discutieron los retos y las responsabilidades que conlleva la dirección de una de las universidades más importantes del país, así como la influencia que ejercen sobre la formación de futuros profesionales.

Luciana Periales, CEO de Neverland y referente en la industria del entretenimiento familiar, participó junto a su amiga Natalia Buttigliengo, presidenta de la Fundación Córdoba Mejora. En su diálogo, reflexionaron sobre liderazgo, innovación y el papel de la mujer en el ámbito empresarial actual.

Por último, Stella Maris Juncos, abogada y miembro del Tribunal de Fútbol de FIFA, fue acompañada por Irene Díaz, también abogada y asesora empresarial. Juntas exploraron el recorrido profesional que llevó a Stella a destacarse en el ámbito jurídico deportivo internacional.

La Técnica del Retrato Hablado

La dinámica del retrato hablado fue liderada por la dibujante forense Raquel Ibarra. Tradicionalmente usada para crear identikits a partir de descripciones orales, en esta ocasión se empleó para plasmar la esencia de cada protagonista, permitiendo que ellas mismas y sus acompañantes compartieran sus visiones.

A través de estas conversaciones, se logró capturar cómo cada una de estas mujeres ha dejado su huella en la educación, la industria del entretenimiento y el deporte. La técnica del retrato hablado no solo retrata sus logros, sino que también revela el tipo de liderazgo que han fomentado y cómo han transformado sus respectivos campos.

Este ejercicio permite comprender quiénes son realmente y cómo se ven a sí mismas, ofreciendo una visión integral de su impacto en la sociedad cordobesa.

El registro audiovisual de esta propuesta está disponible en las redes sociales de Punto a Punto Grupo de Medios.