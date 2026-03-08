Inundaciones en Victoria: Advertencia para residentes de NT sobre cocodrilos en ríos Katherine y Daly

Las autoridades del Territorio del Norte advierten sobre la presencia alarmante de cocodrilos en aguas de inundación, instando a la población a mantenerse alejada de ríos en estado crítico tras las inundaciones recientes.

Aumento de Cocodrilos en Áreas Inundadas

Shaun Gill, comandante del control de incidentes de la policía del Territorio del Norte, ha emitido un fuerte llamado a la comunidad para evitar introducirse en las aguas inundadas. Los informes indican que varios residentes han sido sorprendidos nadando en ríos, lo que ha generado preocupación por el aumento en la actividad de cocodrilos.

“Hay cocodrilos por todas partes. Por favor, no se metan al agua. La advertencia es clara: no naden. Las corrientes son rápidas y los cocodrilos están más activos en esta época”, afirmó Gill.

Situación Crítica en Katherine

Ante la creciente presión de las inundaciones, muchos residentes en Katherine han enfrentado problemas para comunicarse con los servicios de emergencia. Gill especificó que las dificultades de telecomunicaciones, acompañadas de cortes de luz, han afectado algunos hogares de la región.

Previsión de Inundaciones Duraderas

Desde el Servicio Meteorológico, Jude Scott ha señalado que el río Daly podría permanecer en niveles críticos por un tiempo prolongado:

“El río Daly es inmenso y contiene enormes volúmenes de agua. Se espera que los niveles continúen aumentando lentamente durante la próxima semana, por lo que es probable que permanezca por encima del umbral de inundación mayor durante al menos esta semana y la próxima”.

Estado de Evacuaciones y Asistencia a la Comunidad

Hasta el momento, alrededor de 80 personas aún no han sido evacuadas debido a condiciones climáticas adversas. Las autoridades han estado utilizando barcos hasta la medianoche y han implementado rescates aéreos con helicópteros en un esfuerzo por sa salvar a las personas atrapadas.

En total, cerca de 1,000 personas se encuentran en refugios en Darwin, Katherine y Mataranka, mientras que se reportan cortes de electricidad significativos en la región, especialmente en la calle principal de Katherine, que ha enfrentado las peores inundaciones desde 1998.