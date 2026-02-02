Gustavo Petro llega a Washington para su reunión con Donald Trump

El presidente colombiano inició su visita a Washington con una agenda llena de temas clave, destacando su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Este encuentro es una oportunidad dorada para redefinir las relaciones bilaterales en momentos de tensión.

Una Visita Diplomática Esperada

A las 12:30 a.m., Gustavo Petro llegó a Washington, dando inicio a una agenda oficial de cuatro días. Este viaje incluye un encuentro programado con Donald Trump para el martes 3 de febrero a las 11:00 a.m., un momento crucial que podría cambiar el rumbo de las relaciones entre ambos países.

Expectativas Altas en Bogotá y Washington

El arribo del mandatario se produce en un contexto de alta expectativa debido a las repercusiones que este encuentro podría tener en la cooperación bilateral. Los temas destacados incluyen la seguridad, el comercio, la lucha contra el narcotráfico y la migración.

Objetivos del Encuentro con Trump

Según fuentes oficiales, el propósito principal de la reunión es crear una hoja de ruta clara tras meses de desacuerdos diplomáticos. Los diálogos estarán centrados en aspectos prioritarios como la seguridad regional y el control del narcotráfico, bajo estrictas medidas de seguridad y con mínimas filtraciones a la prensa.

Estrategias Contra el Narcotráfico

Uno de los puntos centrales de la reunión es la política antidrogas. Colombia presentará sus avances y estrategias actuales, buscando una discusión sobre un nuevo enfoque que trascienda el modelo tradicional de lucha contra las drogas.

Relación Económica y Comercial

Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia. Durante el encuentro, se analizarán temas como el comercio bilateral y la inversión extranjera, esenciales para el crecimiento económico del país sudamericano.

Una Comitiva de Alto Nivel

La delegación que acompaña a Petro incluye a figuras clave como la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Esta representación subraya la importancia de los asuntos que se abordarán durante la visita.

Actividades Adicionales en la Agenda

Además de su encuentro con Trump, Petro participará en otras reuniones, incluyendo una visita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se discutirán temas sobre la situación política en Venezuela y la cooperación regional.

Un Futuro de Diálogo y Cooperación

La visita de Gustavo Petro a Estados Unidos se enmarca en un esfuerzo por recomponer las relaciones diplomáticas y establecer una nueva fase de diálogo. El desenlace de estas conversaciones podría definir la política exterior colombiana en los años venideros.