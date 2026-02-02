Nicolás Casalánguida asume el mando de Boca

En una decisión rápida y contundente, Boca Juniors ha nombrado a Nicolás Casalánguida como su nuevo director técnico tras despedir a Gonzalo Pérez, quien no logró levantar el ánimo del equipo.

El comodorense Nicolás Casalánguida ha sido designado como el nuevo entrenador de Boca Juniors, en una movida que sorprendió a muchos. La decisión se tomó en pocas horas: por la tarde, se fue Gonzalo Pérez y, casi instantáneamente, se anunció la llegada del exentrenador de Gimnasia.

Un cambio necesario en momentos difíciles

Boca Juniors atraviesa un complicado momento deportivo. A pesar de que Pérez tuvo el logro de llevar al equipo a obtener títulos en temporadas anteriores, la dirigencia decidió que era momento de un cambio. Esto refleja la necesidad de revitalizar al equipo y afrontar de mejor manera los próximos desafíos.

El perfil del nuevo DT

Casalánguida, que iniciara su trayectoria en Gimnasia de Comodoro, forma parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Su reciente éxito en México y sus logros previos en la Liga Nacional —donde se destacó en Regatas Corrientes, Atenas de Córdoba y Obras—, le otorgan un perfil prometedor para afrontar la nueva etapa en Boca.

Experiencia internacional

Gran parte de su carrera ha transcurrido en el extranjero, destacándose en países como México, Venezuela y Uruguay. Esta experiencia internacional podría ser clave para su trabajo en un equipo que busca recuperar su mística competitiva.

Expectativas para el futuro

La dirigencia de Boca confía en que el liderazgo de Casalánguida impulse al equipo en la Liga Nacional y lo mantenga competitivo en torneos continentales, como la Basketball Champions League Americas. Los aficionados esperan que su llegada sea el impulso necesario para que el equipo vuelva a brillar.