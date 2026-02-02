La librería que unió a héroes y evitó convertirse en hamburguesería

La Librería de Ávila, la más antigua de Buenos Aires y posiblemente del mundo, representa un legado cultural invaluable. Desde su fundación en 1785, este espacio ha sido testigo de momentos cruciales en la historia argentina y ha sido atesorado por generaciones.

Ubicada en la icónica esquina de Alsina y Bolívar, La Librería de Ávila ha sobrevivido al paso del tiempo y los avatares de la historia. Su propietario actual, Miguel Ávila, ha dedicado su vida a preservar este rincón emblemático de la ciudad que una vez estuvo a punto de ser transformado en un local de comida rápida.

Historia y Fundación de un Ícono

Fundada en 1785 por Francisco Salvio Marull, un boticario del Virreinato del Río de la Plata, la librería comenzó como un establecimiento que ofrecía tanto medicamentos como libros. Su ubicación frente al Colegio Mayor de San Carlos, ahora conocido como el Nacional Buenos Aires, la convirtió en un centro cultural que acogía a figuras prominentes de la independencia, como Manuel Belgrano y Mariano Moreno.

Un Espacio de Encuentros Históricos

Marull no solo vendía libros, sino también hierbas medicinales, convirtiendo su botica en un refugio para los heridos durante las invasiones inglesas. Con el tiempo, La Librería de Ávila se destacó por ser el único lugar en Buenos Aires donde se podía adquirir El Telégrafo Mercantil, el primer periódico de la ciudad, lanzado en 1801.

Renacimiento Bajo Nueva Dirección

A principios de los 90, Miguel Ávila salvó la librería de un destino sombrío. Tras enterarse de que el edificio sería demolido, gestionó su compra y reabrió el local en 1994, revalidando su importancia histórica y cultural.

Preservando un Legado

Desde su re apertura, La Librería de Ávila se ha convertido en un santuario literario, especializado en historia argentina y latinoamericana. Su vasta colección incluye ejemplares antiguos y obras raras que atraen a lectores y turistas por igual.

Un Rincón de la Revolución

El establecimiento ha sido testigo de fervorosos encuentros intelectuales relacionados con la Revolución de Mayo, facilitando el intercambio de ideas revolucionarias. En este mismo lugar, se gestó el pensamiento crítico que daría forma a la identidad nacional argentina.

Patrimonio Cultural

Declarada Lugar Histórico Nacional, La Librería de Ávila no solo es un hito arquitectónico, sino un símbolo del desarrollo cultural del país. Su estantería sigue repleta de títulos que han marcado la historia literaria de Argentina, con escritores ilustres como Borges y Sarmiento entre sus visitantes frecuentes.

Aventura Literaria en Cada Rincón

Visitar La Librería de Ávila es una travesía a través del tiempo. Cada estante, cada libro, cuenta una historia que entrelaza la cultura y la identidad de un país. El amor de Ávila por este espacio se refleja en su compromiso por mantener vivas las tradiciones literarias que allí florecen.